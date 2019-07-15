Культура

Лучшие региональные проекты поддержит Российское военно-историческое общество

Российское военно-историческое общество открыло прием заявок на Всероссийский конкурс лучших региональных проектов военно-исторической направленности. Подать документы на участие могут юридические лица и индивидуальные предприниматели в срок до 22 августа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по культуре, проекты рассматриваются в 6 номинациях: издательская деятельность, музейно-выставочная деятельность, научные конференции, деятельность по созданию видео и цифрового контента, поисковые и военно-археологические экспедиции, военно-исторические фестивали и иные событийные мероприятия военно-исторической направленности и патриотического воспитания.

Максимальная сумма, которую может получить проект - 5 млн рублей. Одним из условий является реализация проекта в течение 2019 года.

«На сегодняшний день Российское военно-историческое общество присутствует во всех субъектах Федерации. Видим, что на местах существует множество интересных проектов, которые реализуются за счет энтузиазма неравнодушных людей. Мы готовы поддерживать лучшие региональные инициативы, направленные на сохранение военно-исторического наследия нашей страны. Это первый такой конкурс, в будущем мы планируем увеличивать финансирование», - рассказал исполнительный директор РВИО Александр Барков.

Решение о поддержке лучших региональных проектов принято в апреле 2019 года на заседании Попечительского Совета РВИО. Итоги будут подведены до 9 сентября.

С Положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте РВИО.