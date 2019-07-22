Культура

Что происходит в Волышово?

Уже второй год в усадьбе Волышово, некогда принадлежавшей богатейшему роду Строгоновых, на две недели собираются волонтеры, которые пытаются спаси имение от разрушения своими силами. Волонтерский лагерь был организован директором научно-производственного центра по охране памятников Псковской области Алексеем Калиненко. В этом году они приступили к работе 15 июля.

Графский дом Строганова

Одни из организаторов лагеря Надежда Валеева и Алексей Калиненко рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей о том, как устроен быт волонтеров, какими навыками нужно обладать, чтобы участвовать в сохранении наследия и почему добровольцы должны быть заинтересованы в такой работе.

Кто может стать волонтером?

По словам организаторов, прошлогодняя смена была пилотным проектом. «Мы посмотрели каким образом организовать наш быт, как искать волонтеров, как производить работы. Одно дело когда работают профессионалы, другое, когда такой серьезной работой занимаются волонтеры, не имеющие необходимых навыков работы руками», - поделилась Надежда Валеева.

Она рассказала, что приходится в кротчайшие сроки обучать людей. Все начинается с простого: сначала волонтеры проходят инструктаж по технике безопасности, затем им рассказывают, какой консистенции должен быть раствор, куда и как его затирать. В процессе работы волонтеры с черновой штукатурки выходят на чистовую. «Мы берем в лагерь абсолютно всех людей старше 18 лет. Бывает, что из самой деревни приходят девочки младше, им тоже работу находим. На строительные работы лучше пускать только совершеннолетних, осознающих ответственность за то, как они себя ведут», - рассказала Надежда Валеева.

В этом году по спискам через лагерь уже прошло около 50 человек. В основном люди приезжают в выходные дни, освободившись от работы. В будни людей гораздо меньше, например, в день общения с журналистами, на работы вышло 8 человек. Волонтеры могут приехать в любое удобное для себя время и пробыть в лагере сколько хотят. «Люди приезжают в плавающем режиме, поэтому у нас нет стабильного количества. Каждое утро нам приходится рассчитывать кто, куда идет и что будет делать», - делятся организаторы.

Со слов организаторов, в лагерь попадают либо те, кто очень любит это место, либо те, кто знаком с вопросами реставрации или организацией волонтерского движения на памятниках архитектуры. «В том году у нас практически не было представителей местного населения, в этом году их все больше и больше. Приходят местные, которые хотят нам помогать. Присоединяются когда им удобно поработать, выходят на 2-4 часа», - рассказали организаторы.

Один из волонтеров Мария Кривошеена рассказала, что выросла в этой деревне и постоянно приезжает в Волышово. «У меня здесь живет бабушка. Я сама из Москвы, работаю там графическим дизайнером. Сейчас я временно здесь, необходимо ухаживать за бабушкой. Очень болею за усадьбу и, по возможности, решила участвовать в работах. Именно таким я занимаюсь впервые, но мы же ремонтировали квартиру, так что, шпатель не первый раз в руках держу», - рассказала волонтер.

Организаторы заинтересованы в увеличении количества волонтеров. «Объект очень большой, значимый, работа здесь всегда найдется. Особенно, пока нам не приходится рассчитывать на финансирование со стороны государства. Каждый год мы подаем заявки на федеральные целевые программы, которые должны поддерживать объекты культурного наследия, особенно которые находятся на балансе росимущества. Ну а пока стараемся справляться своими силами и рассчитываем только на себя», - поделились организаторы.

Что делают волонтеры?

В прошлом году волонтеры расчищали территорию Графского дома от борщевика, вычистили хорошо, но в этом году опять все заросло. Также разбирали завалы внутри дома, выносили остатки лепнины и паркета пострадавшего от пожара.

Голубятня.

Основная задача в этом году — восстановление голубятни, которая находится в центре ансамбля и привлекает больше всего внимания, когда заезжаешь на территорию усадьбы. «В прошлом году голубятня была практически разрушена. Каменная кладка основания была очень сильно повреждена. Можно сказать, что одна из опор была практически утрачена, все могло рухнуть в любой момент. Мы все выровняли и сейчас покрываем голубятню штукатуркой, чтобы не появлялись микротрещины, которые разрушают стены», - рассказала Надежда Валеева.

Дом управляющего.

Организаторы рассказали, что фронт работ велик и постоянно расширяется. «В этом году мы уже расчистили территорию у Дома управляющего, хотя изначально это не входило в наши планы», - поделились волонтеры. В планах на этот год еще починка кровли Главной конюшни. «Она начинает разрушаться и если разрушится, то дальше это перейдет на все здание. Мы можем ее потерять, если вовремя не выполним работы на этом объекте», - беспокоится один из организаторов.

Главная конюшня.

Директор научно-производственного центра по охране памятников Псковской области Алексей Калиненко рассказал, что не всегда главной целью является заклеить какую-то трещину или срубить борщевик. «Главным является сплочение людей вокруг нашего объекта, приобщение к культурному наследию, вовлечение в процесс его сохранения. В конечном итоге мы хотим достичь изменения отношения к наследию», - рассказал он.

Рабочая смена начинается примерно в 9 утра и заканчивается в 7 вечера. В 9 начинается подготовка: едут за водой, готовят технику и раствор. Заканчивают по мере того, как выполнен фронт работ запланированный на день. «Как вы понимаете, в любом случае, это дело добровольное. Мы рады любой помощи, для нас не принципиально, чтоб от звонка до звонка», - рассказали организаторы.

«Это не стихийное мероприятие. Подготовлена и согласована документация, есть проект, юридически все оформлено так, чтобы иметь право вести данную деятельность», - рассказала Надежда Валеева. Она отметила, что такие работы ведутся только под надзором организации, имеющей право вести работы на объектах культурного наследия.

Где живут волонтеры?

Лагерная смена длится две недели, можно провести за работами все время, а можно приехать на пару дней. В любом случае, волонтеры живут в палаточном лагере неподалеку от самой усадьбы.

Условия жизни полевые, но организаторы с гордостью рассказывают, что в этом году у них появился летний душ и большой шатер для общей кухни. Лагерь также оборудован биотуалетами.

Приготовлением пищи занимается дежурный. Когда все выходят на работы в лагере остается один человек, который присматривает за хозяйством.

«Даже если человек пришел просто в футболке, кроссовках и джинсах, но при этом сказал, что хочет поучаствовать — мы рады и такому волонтеру. Мы готовы людей обеспечить всем необходимым: от инструмента до питания и проживания», - рассказал директор научно-производственного центра по охране памятников Псковской области Алексей Калиненко.

Зачем волонтерам ехать в Волышово?

Организаторы лагеря отмечают, что им хотелось бы сделать из усадьбы ядро туристического притяжения, однако они понимают, что для этого нужны серьезные инвестиции. «Государство готово вкладываться в то, что в перспективе будет функционировать. Например, гостевой дом или санаторий. Если бы кто-то из инвесторов мог гарантировать, что усадьба будет жить, то и со средствами ему бы помогли», - высказывают свое мнение организаторы лагеря о перспективах имения.

Своим проектом они пытаются не только сохранить памятники от разрушения, но и привлекают внимание людей, хотят, чтобы как можно больше туристов узнали о Волышово. «Когда люди приезжают сюда впервые они очень удивляются, что тут располагается такая красота, а они даже не знали. Бывает, они просто едут мимо, но есть те, кто услышал о нас из СМИ, и когда видят огромное количество разрушающихся построек, многие хотят помочь», - делятся организаторы лагеря.

Они также отмечают, что для волонтеров это не только интересная работа на благо памятников культурного наследия Псковской области, но и общение, и новые знания. «Мы проводим мастер-классы, обучаем людей реставрационным технологиям, общению с материалами, проводим экскурсии. Каждый вечер у нас предусмотрена культурная программа: песни у костра, показы мод, игры», - рассказал Алексей Калиненко.

«Все меньше и меньше людей, которые готовы что-то делать руками. Находятся люди, чтобы писать жалобы, письма, о чем-то говорить. А тех, кто готов приехать и сделать что-то своими руками не так уж и много», - с грустью отмечают организаторы.

Ксения Кулакова