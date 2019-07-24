Культура

В библиотеках Псковской области проходит акция «Единый день писателя» Василия Шукшина

Сегодня, 25 июля, проходит акция «Единый день писателя/поэта - юбиляра в библиотеках Псковской области», посвященная 90-летию со дня рождения Василия Шукшина, писателя, актера, сценариста, кинорежиссера.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной библиотеке, акция является связующим звеном для всех мероприятий в библиотеках региона, направленных на продвижение наследия Василия Шукшина, чье имя, творчество и судьба – это гордость, радость, совестливая память всей русской литературы, лелеять и сохранять которую должен каждый образованный, уважающий русскую культуру, человек.

В рамках акции Псковская областная универсальная научная библиотека представляет комплекс открытых мероприятий: книжные выставки «И все мне снится калина красная Шукшина» и «Растревоженная душа», виртуальную выставку «К 90-летию со дня рождения Василия Шукшина».

На сайте библиотеки представленыматериалы, рассказывающие о писателе.