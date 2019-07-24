Культура

Трем русским гениям посвятят ближайшие «Летние вечера в Пушкинском Заповеднике»

Два «юбилейных» концерта дадут в конце июля и в начале августа в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в рамках большого проекта «Летние вечера в Пушкинском Заповеднике» музыканты из Пушкинских Гор и Пскова.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, первым из этих вечеров, в ближайшую субботу, 27 июля, отметят 175-летие со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова. Второй — также в субботу, но уже 2 августа — будет посвящен 215-летию со дня рождения М.И. Глинки.

Разумеется, составляя программу этих музыкально-литературных встреч, музейщики «Михайловского» ни на минуту не забывали, что нынешний год, в первую очередь — это год пушкинского юбилея, год 220-летия поэта. И поэтому в концертах будут во множестве звучать романсы русских классиков на слова Пушкина, фрагменты из опер, вдохновлённых его творениями, его стихи.

Помимо этого, в программе литературно-музыкального вечера памяти Римского-Корсакова обещаны арии из «Снегурочки» (по «весенней сказке» А.Н. Островского) и «Майской ночи» (по мотивам одноименной повести Н.В. Гоголя), а концерт в честь Глинки не обойдётся без хоров из «Ивана Сусанина».

Литературно-музыкальные вечера «А.С. Пушкин и Н.А. Римский-Корсаков» и «Я помню чудное мгновенье…» пройдут в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), в интерьерах фондовой выставки «Вечер в русской усадьбе».

Начало концертов в 19.00. Ориентированы они на слушателей старше 12 лет.