Культура

4 августа в Бежаницах состоится открытие II областного фестиваля ремесленной культуры «Кукольное дело»

4 августа в 13.00 в Парке отдыха поселка Бежаницы состоится открытие фестиваля ремесленной культуры «Кукольное дело», в котором примут участие авторы-любители и профессиональные мастера-кукольники из районов нашей области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре народного творчества, партнерами фестиваля выступят Галерея-мастерская современного искусства «Герцена, 6», псковский Музей винтажных кукол, магазин «Рукоделие».

В рамках кукольного фестиваля состоится презентация мастеров-кукольников и любительских объединений декоративно-прикладного творчества, занимающихся изготовлением кукол, пройдут мастер-классы ведущих мастеров области и презентация аксессуаров и фурнитуры для изготовления кукол в различных техниках. Также в рамках фестиваля гости увидят мини-спектакли, выступление творческих коллективов и примут участие в интерактивных программах.

Будет развернута выставка-продажа рукодельных изделий. Продолжится фестивальная программа в Пскове, где 10 и 11 августа в Доме ремёсел (Некрасова, 8) пройдет семинар-практикум по изготовлению куклы «Боярин». 13 августа состоится открытие областной выставки «Кукольное дело» и персональной выставки известной кукольницы из Великого Новгорода Ольги «Родом из той деревеньки», где будет представлена живопись, графика, авторская и традиционная народная кукла. Отметим, что «Кукольное дело» проводится в рамках областного фестиваля ремесленной культуры «Псковский стиль».