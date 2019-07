Культура

В Пскове прошла презентация книги «Русские старообрядцы Эстонии и их храмы»

25 июля в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василева в Пскове прошла презентация книги «Русские старообрядцы Эстонии и их храмы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, музыкальный дуэт «Presto» открыл мероприятие. Представила книгу и постерную выставку в фотоматериалах и документах консул Эстонии в Пскове Триин Партс. Присутствующие историки, краеведы, музейные работники, читатели имели возможность ознакомится с историей старообрядчества в Эстонии с XVII века по XXI век, увидеть и услышать, как сохраняются храмы, старообрядческая культура.

Триин Партс отметила, что книга издана повторно так же, как и первое издание, на эстонском, русском и английском языках «Vene vanausulised ning nende pühakojad Eestis. Русские старообрядцы Эстонии и их храмы. Russian Old Believers and their Sacral Buildings in Estonia» в Таллине в 2017 г. (впервые издана книга в 2016 г.).

В книгу также вошли другие статьи о старообрядческих поселениях и общинах, о моленных и их иконостасах, статьи по иконописи, истории и современном положении старообрядчества в Эстонии. Перевод текстов с эстонского языка на русский осуществлен при участии специалистов по старообрядчеству из Тартуского университета - лектора Оксаны Паликовой и профессора Ирины Кюльмоя. Авторы текстов - религиовед, доктор наук Яанус Плаат и искусствовед Мари-Лийc Паавер. Автор фотографий - Арне Маазик. Переводчики и редакторы - Хилле Салуяэр, Оксана Паликова, Ирина Кюльмоя, Тийна Рандус, Лаура Эрик, Ричард Дэвид Аданг. Художник книги - Мартин Педаник.

О старообрядческих традициях на Псковской земле вкратце выступили Михаил Родионов и Арсений Постников.

Триин Партс вручила в дар книгу «Русские старообрядцы Эстонии и их храмы» в фонд Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василева и Общине Псковской старообрядческой церкви Поморского согласия города Пскова. Руководитель общины Михаил Родионов подарил Календарь Древлеправославной Поморской Церкви на 2019 год в фонд библиотеки.

Постерная выставка «Русские старообрядцы Эстонии», размещенная в библиотеке, подготовлена в рамках проекта Эстонского научного фонда «Русские старообрядцы Эстонии» и будет действовать в рабочие дни библиотеки с 11.00 до 19.00, в воскресенье с 12.00 до 18.00, кроме выходных (пятница, суббота). Выставка работает до 13 августа включительно.

Организаторы мероприятия Консульство Эстонии в Пскове и Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева.