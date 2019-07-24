Культура

В селе Берново Тверской области открылась посвященная псковским пушкинским местам выставка графики

В Музее А.С. Пушкина в селе Берново (филиал Тверского государственного объединенного музея) открылась выставка «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, открытие состоялось 28 июля. В экспозиции из фондов Государственного музея-заповедника «Михайловское» представлены 18 работ, выполненных в технике масляной пастели. Это пейзажи Михайловского, Тригорского и Петровского, виды на Святогорский монастырь и Георгиевский храм на городище Воронич, интерьеры дома-музея Пушкина в центральной усадьбе заповедника, портрет поэта.

Лариса Антонова. Вид на Святогорский монастырь (2015). Из фондов Пушкинского Заповедника

В «Михайловском» также напомнили, что Лариса Антонова - давний друг и соратник музея. Уже много лет подряд, чаще зимой, но и в другие времена года тоже, она приезжает в Пушкиногорье со студентами Института графики и искусства книги Московского политехнического университета (ранее - Московского государственного университета печати); не единожды наставница будущих иллюстраторов участвовала в выставках, которые по итогам студенческих практик, совместно устраивают вуз и музей.

Кроме того, графика Ларисы Антоновой часто представляет собрание музея-заповедника «Михайловское» в России и за рубежом. Это выставки в Германии (Российский дом науки и культуры, Берлин; 2015 год), в Австрии (Российский центр науки и культуры, Вена; 2015), в Эстонии (Таллиннский Линнамяэский русский лицей; 2018), в Санкт-Петербурге (Всероссийский музей Пушкина на Мойке; 2017), в Москве (Государственный музей А.С. Пушкина на Пречистенке, 2017), в псковских Бежаницах (2018) и так далее.

Лариса Антонова имеет в своем активе более порядка полутора сотен отечественных и зарубежных показов. Ее работы хранятся во многих государственных и частных коллекциях, как в нашей стране, так и за ее пределами.

Планируется, что выставка «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой» в тверском Берново будет работать до конца ноября текущего года.