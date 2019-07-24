Культура

Культурологический марафон «Все грани Гранина» пройдет в Пскове в сентябре

Псковская область вошла в шестерку регионов-участников культурологического марафона «Все грани Гранина», который пройдет с 8 августа по 13 декабря 2019 года в шести регионах России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, проект будет реализован в Москве, Пскове, Курске, Волгограде и Калининграде.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова отметила, что регион вошел в число участников благодаря ранее подписанному соглашению о сотрудничестве между Администрацией области и Российским книжным союзом.

«У нас уже проведена большая работа по подготовке региональных мероприятий культурологического марафона. Псковская область отличается своим особым отношением к книге и русскому языку, мы обладаем уникальным литературным наследием и то, что мы имеем возможность уделить внимание творчеству такого великого писателя, как Даниил Гранин - это еще одна «культурная прививка» подрастающему поколению. В сентябре в Пушкинских Горах состоится межрегиональный фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском», на котором одна из секций будет посвящена творчеству и юбилею Даниила Гранина», - рассказала вице-губернатор.

Культурологический марафон в Псковской области состоится с 26 по 29 сентября. В программе запланировано проведение выставки уникальных материалов о жизни и творчестве автора, включающей в себя полную библиографию и фильмографию писателя. В Пскове пройдет кинофестиваль, в рамках которого будут показаны 8 кинофильмов, снятых по сценариям писателя. Читатели библиотек области смогут принять участие в марафоне и записать на видео цитаты из любимых произведений Даниила Гранина.

По итогам марафона будет создана видеокнига, которую разместят на сайте всегранигранина.рф.

Для школьников будут проведены тематические открытые уроки. Кроме того, жители области смогут принять участие в марафоне добра - акции, направленной на сбор книг для сельских библиотек.

Кроме того, в Псковской области сформирован и реализуется план мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Даниила Гранина. В него вошли книжные выставки, литературные чтения, конференции, тематические вечера и уроки. В их числе и Всероссийский конкурс для библиотек к 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина «Ощущая счастье жизни», подведение итогов которого состоится в дни проведения культурологического марафона в Пскове. В библиотеках Псковской области 27 сентября пройдет единый День писателя Даниила Гранина, в рамках которого у каждого будет возможность прочитать вслух отрывок из произведений автора.

Отметим, что основанием для проведения мероприятий стал указ президента РФ от 21 декабря 2017 года «Об увековечивании памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения». В связи с этим 2019 год был объявлен в России Годом Гранина.