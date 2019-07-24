Культурологический марафон «Все грани Гранина» пройдет в Пскове в сентябре

Псковская область вошла в шестерку регионов-участников культурологического марафона «Все грани Гранина», который пройдет с 8 августа по 13 декабря 2019 года в шести регионах России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, проект будет реализован в Москве, Пскове, Курске, Волгограде и Калининграде.
Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова отметила, что регион вошел в число участников благодаря ранее подписанному соглашению о сотрудничестве между Администрацией области и Российским книжным союзом.
Культурологический марафон в Псковской области состоится с 26 по 29 сентября. В программе запланировано проведение выставки уникальных материалов о жизни и творчестве автора, включающей в себя полную библиографию и фильмографию писателя. В Пскове пройдет кинофестиваль, в рамках которого будут показаны 8 кинофильмов, снятых по сценариям писателя. Читатели библиотек области смогут принять участие в марафоне и записать на видео цитаты из любимых произведений Даниила Гранина.
Для школьников будут проведены тематические открытые уроки. Кроме того, жители области смогут принять участие в марафоне добра - акции, направленной на сбор книг для сельских библиотек.
Кроме того, в Псковской области сформирован и реализуется план мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Даниила Гранина. В него вошли книжные выставки, литературные чтения, конференции, тематические вечера и уроки. В их числе и Всероссийский конкурс для библиотек к 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина «Ощущая счастье жизни», подведение итогов которого состоится в дни проведения культурологического марафона в Пскове. В библиотеках Псковской области 27 сентября пройдет единый День писателя Даниила Гранина, в рамках которого у каждого будет возможность прочитать вслух отрывок из произведений автора.
Отметим, что основанием для проведения мероприятий стал указ президента РФ от 21 декабря 2017 года «Об увековечивании памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения». В связи с этим 2019 год был объявлен в России Годом Гранина.