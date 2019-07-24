Культура

Сотрудники Псково-Изборского объединенного музея приняли участие в фестивале «Кремли России»

Сотрудники музея презентовали Псковский Кремль на фестивале исторической реконструкции «Кремли России», который проводился в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Изборском объединенном музее.

Фестиваль стал открытой площадкой для историков и реконструкторов из 14 городов России. В Тулу приехали представители крупнейших военно-исторических клубов страны, чтобы рассказать об истории военного дела и материальной культуры допетровской Руси. Не менее важной целью организаторов праздника стала презентация кремлей и крепостей РФ, музеев, специализирующихся на изучении и сохранении уникальных фортификационных памятников. На стендах фестиваля были представлены информационные материалы о новых музейных программах, туристических маршрутах и пр. Московского, Новгородского, Псковского, Кирилло-Белозерского музеев-заповедников, крепости Изборск, кремлей Нижнего Новгорода, Рязани, Смоленска, Владимира.

Одной из площадок фестиваля была презентация Кремлей и крепостей России. В течение дня гости мероприятия посещали интерактивные площадки, мастер-классы, выставки вооружения, средневековые аттракционы, а также площадки «Кремли России» и музеев-крепостей из других регионов.

Главным событием мероприятия стала реконструкция сражения, в котором русские стрельцы вступили в бой с интервентами эпохи Смутного времени.