Культура

В Пушкинском Заповеднике 2 августа будут вспоминать ушедших соратников

В предстоящую пятницу, 2 августа, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» - традиционный день памяти о сотрудниках и соратниках Пушкинского Заповедника. Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этот день в 1993 году, из жизни ушел С.С. Гейченко - легендарный хранитель, первый послевоенный директор «Пушкинского уголка», Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Госпремии России, кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени и других государственных наград, почетный гражданин поселка Пушкинские Горы и Петергофа, где родился и начинал свой творческий путь.



С.С. Гейченко. Фото из фондов музея-заповедника

Но по традиции в «Михайловском» 2 августа молитвой и добрым словом вспоминают и других умерших - тех, кто когда-то, будучи в штате или просто в ряду друзей и волонтеров, оставил по себе благодарную память. Так в нынешнем году в заповеднике будут особо вспоминать и об отце Георгии Мицове, который ушел в августе 2014 года, пять лет назад.

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В музее уточнили, что лития на могиле С.С. и Л.Д. Гейченко на Ворониче начнется в полдень. Из поселка Пушкинские Горы на городище к месту службы можно будет уехать на музейном автобусе, который отправляется от Научно-культурного центра Пушкинского Заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) в 11.30. Затем, к 14.15, всех желающих приглашают в малый зал НКЦ на программу «Жизнь и судьба. Памяти отца Георгия - настоятеля церкви Воскресения Словущего (село Теребени)». Вниманию собравшихся будут представлены редкие фото- и видеоматериалы, рассказ о творческом наследии необыкновенного батюшки.



Отец Георгий Мицов Фото Татьяны Грызловой

Вход на программу «Жизнь и судьба. Памяти отца Георгия…» свободный.