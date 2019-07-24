Культура

Победителями конкурса «Молодые дарования России» стали трое псковичей

Итоги общероссийского конкурса «Молодые дарования России» подведены в Академическом музыкальном училище при Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Учредителем конкурса «Молодые дарования России» является министерство культуры Российской Федерации. Участники конкурса - учащиеся и студенты в возрасте от 13 до 19 лет включительно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном колледже искусств, финалу конкурса предшествовали региональные туры, которые прошли в апреле во всех регионах России. По решению отборочной комиссии Псковскую область представили четыре участника. Трое из них выдержали достойную конкуренцию и оказались в числе лучших.

В номинации «Музыкальное искусство: народные и национальные инструменты» 2 место занял учащийся МБУ ДО «Детская музыкальная школа №4» Алексей Манушин (преподаватель Ирина Полякова).

В номинации «Музыкальное искусство: академическое пение, сольное народное пение, эстрадный вокал» 3 место заняла Ангелина Семенова – студентка специализации «Музыкальное искусство эстрады» ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» (преподаватель Екатерина Камалова).

В номинации «Изобразительное искусство: живопись, акварельная живопись» 3 место заняла учащаяся МБУ ДО «Детская художественная школа города Пскова» Алена Кошиль (преподаватели Лариса Гордеева и Инна Лялина).

Дипломы победителям будут вручены на традиционном концерте-награждении «Юные дарования Псковщины».

Основными целями и задачами конкурса являются сохранение и развитие системы художественного образования в Российской Федерации, выявление и поддержка молодых дарований, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей.