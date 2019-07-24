Культура

В Псковской области будут проводить театрализованные экскурсионные программы

Презентация первой экскурсионной программы, которую проведут с участием княгини Ольги и воеводы Бориса Ивановича, состоится в Пскове 7 августа в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации, ссылаясь на Псковский информационный туристский центр.

Мероприятие запланировано с целью ознакомления с авторскими экскурсионными новинками и предусматривает их дальнейшую реализацию на рынке туристских услуг Псковской области. Отличительной особенностью таких экскурсий станет особая подача исторических фактов через театрализацию и погружение в атмосферу эпохи.

Оценить презентацию новой экскурсионной программы приглашают всех желающих. Участников будут ждать в Детском парке у памятника княгине Ольге. Продолжительность экскурсии 1,5 — 2 часа. Организаторы отмечают, что она будет бесплатной.

Обращаем внимание, что для участия необходимо отправить заявку на электронный адрес: infopunktpskov@yandex.ru.