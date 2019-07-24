Культура

«Первым впечатлением» от псковских пушкинских мест поделились со зрителями первокурсники легендарной «Репинки»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» с сегодняшнего дня открыта для посетителей традиционная выставка «Первое впечатление», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Такую экспозицию по итогам ежегодной полуторамесячной практики студентов, завершивших первый курс Санкт-Петербургского Государственного Академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, в Святогорье всякий раз готовят и открывают в начале последней трети лета.

Анастасия Вакорина. Мои малахитовые ночи. Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

Экспозиция нынешнего года очень интересна и достаточно велика: она включает в себя без малого шестьдесят графических работ, выполненных в разных техниках (16 авторов; руководители практики - Александр Белов и Владимир Романов), и порядка 120 - живописных (31 автор; руководители практики - Андриан Берсенев и Никита Цыцин). На холстах и бумаге традиционно много пейзажей Святогорья - мемориальные усадьбы и поселок Пушкинские Горы с окрестностями. При этом молодые художники вдохновенно пишут не только ухоженные музейные виды, но и разрушенные, сгоревшие деревенские дома, всяческую «заброшку».



Алина Могиловская. Заброшка. Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

В достаточном количестве представлены на выставке и интерьеры, очень выразительные портреты детей и взрослых, жанровые картины, натюрморты.



Анна Нестерова. Столовая в Тригорском. Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

Как подчеркнули в музее, для многих из молодых художников михайловская выставка - первая встреча с широкой зрительской аудиторией. А специальные каталоги, по традиции, заведенной ещё С.С. Гейченко, подготовленные к вернисажу - первое официальное свидетельство их выставочной деятельности.

Планируется, что выставка «Первое впечатление», развернутая в анфиладе выставочных залов музейного Научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар С.С. Гейченко, 1), будет работать до 15 сентября.

Напомним также, что первая практика молодых художников-«репинцев» состоялась в «Михайловском» в 1957 году; ее инициаторами были легендарный директор Пушкинского Заповедника Семён Степанович Гейченко и выдающийся российский художник-график, друг Гейченко и музея, Василий Михайлович Звонцов. С тех пор традиция михайловских практик для студентов-«репинцев» не прерывалась ни на одно лето.