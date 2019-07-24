Культура

Пермская физико-математическая школа приглашает псковичей нарисовать пушкинское лето

Сегодня стартовал открытый дистанционный международный конкурс детского рисунка «Забавы сенокосной поры…», который объявили в Пермской средней общеобразовательной школе № 9 имени А. С. Пушкина (с углубленным изучением предметов физико-математического цикла). Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», сотрудники которого поддерживают самые тесные связи с учебным заведением вот уже более четверти века, с 1993 года, участвующем в движении пушкинских, михайловских доброхотов.

Игорь Шаймарданов. Из цикла «Михайловские царапки». Из собрания Пушкинского Заповедника.

Новый конкурс, уже по традиции, уральская школа проводит при самой доброжелательной поддержке Пушкинского Заповедника, тем более, в нынешнем году творческое соревнование посвящено 220-летию со дня рождения поэта. К участию в «Забавах сенокосной поры…» приглашают детей и взрослых.

Рисунки будут оценивать, распределив их авторов по четырём возрастным группам: ученики начальной (1—4 классы), средней (5—8 классы) и старшей (9—11 классы) школы, а также родители и педагоги. Работы на конкурс (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, пастель, прочее, на бумаге, картоне, холсте и так далее) принимают до 1 ноября 2019 года в электронном виде: репродукция в формате JPEG или GIF с разрешением 300 dpi. В положении о конкурсе, с которым можно познакомиться, в частности, на официальном сайте Пушкинского Заповедника, особо обговаривается, что детские рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и учителей, которые при желании могут поучаствовать в творческом соревновании самостоятельно.

Работы-победительницы будут опубликованы в специальном каталоге, а также экспонированы в Перми и в «Михайловском» в 2020 году, подчёркивают организаторы конкурса.

В Пушкинском Заповеднике также отметили, что «Забавы сенокосной поры…» - это третья часть большого проекта под общим названием «Времена года в творчестве А.С. Пушкина». Первый и второй этапы - «Зимние мотивы в творчестве А. С. Пушкина» и «И с каждой осенью я расцветаю вновь…» - школа и музей объявляли соответственно в 2017 и 2018 годах. В обоих случаях свои работы в Пермь отправляли юные художники из больших и малых городов России и других стран мира, и в обоих случаях в числе участников и, что особенно приятно, в числе победителей были и дети из Псковской области.