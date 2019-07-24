Культура

Псково-Изборский объединенный музей приглашает на интерактивную программу «Старая крепость»

Псково-Изборский объединенный музей приглашает псковичей и гостей города на экскурсии и интерактивные программы. 2 августа в 12.00 для сборных групп будет организована интерактивная программа «Старая крепость», сообщается на сайте музея-заповедника. В ходе программы участники узнают некоторые секреты Псковской крепости: вместе со стрельцом они пройдут по крепостной стене, познакомятся с её устройством, посетят Власьевскую башню. Под руководством стрельца ребята, экипированные деревянными копьями, мечами и щитами поучаствуют в боевом построении и познакомятся с его особенностями. В конце их ждут «молодецкие игры» (русская забава «Сбей шапку» или «Битва на тямбарах»).

Стоимость посещения: детский – 200 руб./чел.; взрослый – 150 руб./чел.

Предварительная запись по тел. 8 (8112) 72-45-74

3 августа для сборных групп будут организованы 3 экскурсии: в 12.00 - экскурсия по Псковскому кремлю (группа от 7 человек) (ул. Кремль, 4). Участники узнают историю строительства и военную историю псковской крепости, познакомятся с особенностями вечевого строя Псковской земли, услышите рассказ о застройке средневекового Кремля. Экскурсия предполагает знакомство с Троицким собором, где экскурсоводы покажут интерьер и расскажут о святынях и иконах главного храма Псковской земли.

Стоимость посещения: 150 руб./чел. – взрослые; 100 руб./чел. – школьники.

Запись по тел. 8 (8112) 66-33-11

В 14.00 – экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (ул. Некрасова, 7)

Экспозиция познакомит с древнейшими предметами декоративно-прикладного искусства из псковской коллекции – от символов религиозного культа эпохи неолита до убранства православного храма; с особенностями псковской школы живописи и архитектуры на примере уникального собрания иконописи XV-XVIII вв.; с удивительными по красоте и изяществу произведениями ювелирного искусства: драгоценные оклады икон, предметы церковного обихода. Особый интерес представляют наградные ковши XVII в., жалованные московскими государями за заслуги в знак милости.

Стоимость посещения: 100 руб./чел. + входная плата

В 16.00 - экскурсия в Дом-музей В.И. Ленина (Плехановский посад, пер. «Искры», д. 5)

Посетители дома-музея смогут познакомиться с типичной посадской усадьбой начала XX века, узнать о нелегальных собраниях социал-демократов, о «Псковском совещании» и становлении газеты «Искра». Здесь же можно познакомиться с интереснейшими методами перевозки нелегальной литературы и особенностями переписки между революционерами.

Стоимость посещения: 100 руб./чел.

Записаться можно по телефону 8 (8112) 66-33-11.