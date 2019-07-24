«Добрый рок» №7 - как это было

Когда в январе был объявлен сбор на гала-концерт фестиваля «Доброго рока» на площадке «Планета», мало кто верил в то, что это сработает и финал седьмого сезона фестиваля состоится. И вот уже прошла почти неделя, а в памяти всплывают отдельные яркие моменты этого действия.
Два умопомрачительных жарких дня в компании с тридцатью коллективами из России, Беларуси, Латвии в Пскове жила живая музыка, неподдельные эмоции слушателей, единение вокруг темы настоящей живой музыка от сердца к сердцу и добра.
Открывал двуххдневный концерт коллектив «Фольк Микс» (ГКЦ Псков). Это было неожиданно для многих, симбиоз народного звучания и известных роковых, блюзовых, классических произведений пришелся по вкусу гостям фестиваля.
Первый дневной блок вообще был весьма интересный, фестиваль набирал обороты.
«Ригганы», «Режим ожидания», рижский «КЛИЕNT», подменившие стоящих в пробках на трассе – сочетание энергетики и посыла.
«Аббат Сантос», «Merry-Go-Round», «ШЕКSПИР», «Последний Пионер», «Мертвые осы» – все на гране надрыва, ярко, мощно.
Стильные «фирмачи» «ТаTTooIN», минские «M.T.M.», «Dругой ветер» – качественно, профессионально, все, как мы любим.
Ну, и конечно же, вечерний блок команд, выступления которых - просто нечто. Это - хедлайнеры, взорвавшие площадку каждые по-своему «TripFish», «Скворцы Степанова» и финал первого дня от наших давних друзей - «Площади Восстания» с их фанатским корпусом. Зажигательно и душевно!
День удался, несмотря на тридцатиградусную жару и мелкие казусы с логистикой. Хорошо, что на помощь пришли ведущие первого дня Дмитрий Волхонов и Станислав Рыжиков, устроив «Рок-караоке», а вокалист псковской группы «Гардарика» Макс Лукашенков, да и сама команда, которая сейчас в творческом отпуске, поддержала идею, и Псков вновь услышал на «Добром роке» «Каменный град».
Второй день начался более спокойно и размеренно. Открывала его также псковская когда-то команда - «Гефест», сейчас часть коллектива живет в Санкт-Петербурге.
Жара, которая не отступала, ничего не могла сделать с истинными фанатами групп «Аваллон» и «9G-band».
Группа из Череповца «7 отличий» стала открытием для многих, «V.V. and BanD» и «МегаваТТы» добавили лирики и отвязанности. От выступления «Огнелет» – захватывало дух, порадовал новинками.
Ведущие второго дня, а это Андрей Стрелин («Обними слона») и Сергей Василевский («Радио ШОК»), тоже успели отличиться, выдав со зрителями в рок-караоке свои версии известных песен «Ангел НеБес» «Дайте мне один патрон» и «Ze Fish» «Остров».
С 18 часов публика готовилась к основному действу, вечернему блоку, открыл который коллектив «БеZБ». Далее были отличавшиеся от других «Наитие», вобравшие всю прелесть российского панка «Собачье сердце» и достучавшиеся до сердец , умов и ног «Сeверо-Zапад». Команда «кОра» подвела черту выступлений конкурсантов, и на сцену вышли первые хэды второго дня – «ЭлектропартиZаны», часть коллектива которых связана с Псковом.
Финалом второго, заключительного дня стало выступление «Капитан Смоллетт». Говорить об этом не хватит слов, это нужно было видеть. Коллектив любим псковичами, и можно только представить, что творилось перед сценой, ну или увидеть это на многочисленных видео. Но когда к выступлению добавилось огненное шоу от «Айрис», фестивальное действо заиграло совсем по-другому. Это было круто, феерично, красочно!
«По нашим подсчетам фестиваль собрал за эти два дня более 150 музыкантов, более 6500 зрителей, нам помогали 20 волонтеров, - рассказал Псковской Ленте Новостей инициатор и вдохновитель проекта Андрей Семенов. - Без всех вас мы не смогли бы сделать этого».
Кстати, не были пустыми и емкости для сбора средств. Удалось в общей сложности собрать 20420 рублей, часть из которых была направлена на счет реабилитации малышки Киры Дегтярёвой, а также пополнилась копилка «Доброй Провинции» на «Начинании».
Хочется поблагодарить всех причастных к сбору средств на «Планете» и их много, всех, кто рублем и добрым словом поддерживал нас, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который проникся идеей фестиваля, Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», который поддержал фестиваль финансово, - отметил Андрей Семенов.
Информация - в группе фестиваля ВК https://vk.com/dobro_rock и в Инстаграме фестиваля, в группе клуба ТИР, на официальных сайтах.
Организаторы говорят огромное спасибо
- партнерам фестиваля:
- друзьям фестиваля:
- информационным партнерам:
Еще больше фото здесь.