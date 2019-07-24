Культура

Проект памяти отца Георгия, настоятеля церкви Воскресения Словущего в селе Теребени, представили в Пушкинском Заповеднике

Уникальный проект в память об отце Георгии (Мицове), более четверти века служившем настоятелем церкви Воскресения Словущего в селе Теребени Опочецкого района Псковской области, представили вчера в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это произошло в рамках дня памяти легендарного директора «Пушкинского уголка» С.С Гейченко и других сотрудников и соратников музея.

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Проект представил Пётр Мицов, старший сын отца Георгия. Речь идёт о небольшом краеведческом музее — центре памяти отца Георгия неподалёку от Теребень, в деревне Высоцкое.

Пётр Мицов. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

«Точкой притяжения» и душой задуманного, рассказал он, станет часовня во имя Святой Троицы. С холма, где она поставлена, открывается небывалая красота здешних мест, видны крест и купола Святогорского монастыря и Успенская церковь с колокольней в деревне в Столбушино. Сама часовня необычна — её проектное решение несёт в себе черты архитектурного символизма…

Троицкая часовня в Высоцком. Фото Анастасии Шикиной со страницы памяти Георгия Мицова в социальной сети.

…а росписи сделаны современными художниками, друзьями священника и его семьи.

Росписи внутри часовни в Высоцком. Фото Анастасии Шикиной со страницы памяти Георгия Мицова в социальной сети.

Проект включает в себя организацию небольшого гостевого пространства, которое сможет принять людей на ночлег как летом, так и зимой. В этом же доме разместится и библиотека, в которую планируют перенести книги отца Георгия — богатое собрание не только религиозной литературы, но и многочисленные тома по философии, истории искусства. Кроме того, предполагается, что в рамках проекта для желающих будут проводить экскурсии по маршруту от Пушкинских Гор через старинные храмы в Столбушино, в Ладино и в Теребенях к «новому месту» — к Троицкой часовне в Высоцком.

На встрече памяти отца Георгия также было презентовано новое издание его книги «Зачем ты есть?» — значительно расширенное и дополненное. Так, например, в книгу вошли письма прихожан батюшке, его статья-размышление о сути и смысле церковной архитектуры, многие другие материалы.

Пётр Мицов поблагодарил всех собравшихся и особо — сотрудников музея-заповедника «Михайловское» и его директора Георгия Василевича за память об отце и за помощь в работе по его заветам.

В музее-заповеднике также рассказали, что в день памяти С.С. Гейченко и других сотрудников музея, которых уже нет с нами, на могиле легендарного хранителя «Михайловского» и его супруги Л.Д. Гейченко на городище Воронич, традиционно отслужили литию. Заупокойную службу провёл настоятель Церкви Казанской иконы Божией Матери в Пушкинских Горах, протоиерей Михаил Иванов.