Культура

Для начинающих кинолюбителей на «Киномании» предусмотрена категория «Влюбленные в кино»

Конкурс авторского молодежного короткометражного кино «Киномания» организует МБУ «Псковский городской молодежный центр».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, в категории для новичков будет одна номинация – «Лучший молодежный фильм». Дипломами I, II, III степени будут отмечены 3 работы. Отметим, работы участников будет оценивать компетентное жюри. По традиции, после конкурса члены жюри дадут комментарий по каждому из фильмов, указав на сильные стороны работы, и на то, что стоит доработать.



Участниками конкурса могут стать не только псковичи, но и жители СЗФО. Для участников из других регионов, призы будут отправлены по почте или транспортными компаниями.

Работы на Конкурс представляются в виде ссылки на виртуальный диск (с доступом для скачивания работы).

Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября 2019 год. Форма заявки иположение о конкурсе здесь

Страница мероприятия: http://pgmcpskov.ru/events/648/

Группа Вконтакте: https://vk.com/kino_pskov

При возникновении вопросов по заполнению заявки звонить по телефону: +7 (8112) 56-44-44.