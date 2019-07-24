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Культура

Для начинающих кинолюбителей на «Киномании» предусмотрена категория «Влюбленные в кино»

05.08.2019 13:56|ПсковКомментариев: 0

Конкурс авторского молодежного короткометражного кино «Киномания» организует МБУ «Псковский городской молодежный центр».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, в категории для новичков будет одна номинация – «Лучший молодежный фильм». Дипломами I, II, III степени будут отмечены 3 работы. Отметим, работы участников будет оценивать компетентное жюри. По традиции, после конкурса члены жюри дадут комментарий по каждому из фильмов, указав на сильные стороны работы, и на то, что стоит доработать.


Участниками конкурса могут стать не только псковичи, но и жители СЗФО. Для участников из других регионов, призы будут отправлены по почте или транспортными компаниями.
Работы на Конкурс представляются в виде ссылки на виртуальный диск (с доступом для скачивания работы).
Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября 2019 год. Форма заявки иположение о конкурсе здесь

Страница мероприятия: http://pgmcpskov.ru/events/648/

Группа Вконтакте: https://vk.com/kino_pskov

При возникновении вопросов по заполнению заявки звонить по телефону: +7 (8112) 56-44-44.

Теги: #конкурс #молодежь #молодежный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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