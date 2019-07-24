Культура

Самый большой конкурс в Псковском колледже искусств в этом году был на специальность «Декоративно-прикладное искусство»

Завершился основной этап вступительных экзаменов в Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, в этом году выпускников школ ждали на очное обучение по специальностям: Народное художественное творчество (хореографическое творчество, этнохудожественное творчество, фото- и видеотворчество), Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы по виду Художественная роспись ткани, Социально-культурная деятельность, Инструментальное исполнительство (Фортепиано, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Инструменты народного оркестра), Теория музыки, Хоровое дирижирование.

Всего было подано 111 заявлений на 67 бюджетных мест. Самый большой конкурс был на специальности «Декоративно-прикладное искусство» (2,8), «Хореографическое творчество» (2,0), «Социально-культурная деятельность» (1,9).

Абитуриенты продемонстрировали хорошую предпрофессиональную подготовку (большинство из них – выпускники музыкальных школ, школ искусств).

Средний балл аттестата среди поступающих практически на все специальности был выше 4.0.

Широка география поступающих - это выпускники школ Пскова и Псковской области, а также Кемеровской, Московской, Ленинградской областей, г.Санкт-Петербурга.

Вступительные испытания проходили в живой творческой атмосфере, абитуриенты демонстрировали свои достижения, умения, знания. По решению высокопрофессиональной приемной комиссии к зачислению на бюджетные места рекомендовано 67 абитуриентов. Таким образом, набор на бюджетные места завершен, однако продолжают формироваться внебюджетные группы по специальностям Хореографическое творчество, Фото-и видеотворчество, Социально-культурная деятельность.

Набор на заочную форму обучения как на базе 9, так и 11 классов на специальности Социально-культурная деятельность и Библиотековедение еще продолжается. Учебный год на заочном отделении начинается 16 сентября, к этому времени заканчивается формирование групп.

Заявления на платное обучение на очную форму обучения принимаются до 24 августа по адресу: 180000, г. Псков, ул. В. Шуйского, 2. Также заявления принимаются по электронной почте artmus@bk.ru Творческие испытания пройдут 28-30 августа.

Подробную консультацию можно получить по телефонам (8112)600014, 75-25-10 и на сайте колледжа в разделе «Абитуриенту».