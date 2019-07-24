Культура

Концерт лютневой музыки даст в «Михайловском» молодой музыкант из Санкт-Петербурга

Концерт лютневой музыки состоится в Пушкинских Горах в рамках большого проекта «Летние вечера в Пушкинском Заповеднике».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, перед жителями и гостями Святогорья выступит Константин Щенников-Архаров. Молодой музыкант из северной столицы - выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова по классу гитары и композиции; он также изучал историческое исполнительство, занимался оркестровым дирижированием и basso continuo, был участником мастер-классов таких всемирно известных лютнистов, как Еванджелина Маскарди и Хавьер Диас-Латорре и даже принимал участие в многочисленных постановках под руководством Эндрю Лоуренс-Кинга. Константин играет на разных видах лютен и исторических, XIX столетия, гитарах, исполняя музыку разных эпох и стран. Активно концертирует - и как солист, и со многими, как российскими, так и зарубежными (Эстония, Франция) ансамблями, исполняющими барочную музыку. На сегодня Константин Щенников-Архаров - лауреат европейского конкурса лютнистов-солистов «Concorso Maurizio Pratola» (Л'Аквила, Италия), конкурса исторического исполнительства «Van Wassenaer Competition» (Утрехт, Нидерланды); является основателем и руководителем «Ренессанс-оркестра Санкт-Петербурга».

Своё выступление в Пушкинском Заповеднике музыкант назвал «Портреты Ренессанса». В программе вечера «из шекспировских времён» - пьесы-портреты Джона Доуланда и Фрэнсиса Каттинга, а ещё истории об авторах и героях этих пьес и о самой музыке, не слишком привычной для современного уха и чрезвычайно редко звучащей в наши дни.

Концерт Константина Щенникова-Архарова пройдёт в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), в интерьерах фондовой выставки «Вечер в русской усадьбе» в субботу, 10 августа. Его начало в 19.00.