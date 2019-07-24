Культура

Историософ Юрий Соколов расскажет жителям и гостям Пушкиногорья об истории славян от XIII века до Рождества Христова

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех желающих на лекции известного искусствоведа и историософа Юрия Соколова. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, цикл из шести занятий в нынешнем августе будет посвящён истории славян: периоду от XIII века до Рождества Христова до XI столетия - вплоть до усобиц Ярославичей, Любечского собора князей и других событий, которые привели, в итоге, к распаду Киевской Руси.

В музее напомнили, что это уже далеко не первая встреча жителей и гостей Пушкиногорья с известным исследователем. Так, два года назад, в августе 2017 года, в рамках фестиваля «Проводы Пушкинского лета», Юрий Алексеевич провёл лекцию на тему «Знакомые и друзья А.С. Пушкина - герои войны 1812». Разговор был настолько интересен для музейщиков и их гостей, что потребовал продолжения в следующий же вечер. Вторая встреча, в итоге, была посвящена европейским войнам 1789-1815 годов и национальному сознанию в пушкинскую эпоху. Ещё раньше, в декабре 2016-го, Юрий Соколов выступал перед пушкиногорцами с лекциями «Историзм А.С. Пушкина в постижении новоевропейского индивида» и «Русь мифическая и историческая». А, например, в августе прошлого года главными героями бесед историософа и философа со слушателями стали святые равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир.

Добавим, что Юрий Соколов преподаёт в высших и средних учебных заведениях Санкт-Петербурга, сотрудничает с телевидением и радио («Культура», «Град Петров», «Союз»), является автором аудиодисков: «Лекции по истории Древней Руси», «Отечественная война 1812 года». Пушкинское «Михайловское» Юрий Алексеевич открыл для себя ещё в юности и с тех пор бывал здесь неоднократно, был знаком с Семёном Степановичем Гейченко.

Новый цикл лекций Юрия Соколова в «Михайловском» начнётся уже в конце нынешней недели, в воскресенье, 11 августа. Подробное их расписание можно найти на официальной странице музея-заповедника. Место проведения лекций - малый зал музейного Научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Продолжительность каждой из них - академическая, то есть 1,5 часа. Вход на лекции свободный.