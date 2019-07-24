Культура

Фильмы «Один дома» и «Ночь в музее» переснимут

Кадр из фильма «Один дома»

Disney выпустит ремейки фильмов «Один дома», «Ночь в музее», «Дневник слабака» и «Оптом дешевле», сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на комментарий президента и исполнительного директора компании The Walt Disney Роберта Айгера.

По его словам, перезапуском популярных семейных комедий кинокомпания надеется привлечь больше аудитории к своему стриминговому сервису Disney+, запуск которого запланирован на ноябрь 2019 года, пишет Кино Mail.ru.

Айгер добавил: «Мы также сосредоточены на использовании обширной библиотеки великолепных изданий Fox (кинокомпании 20th Century Fox - Прим. ред.) для дальнейшего обогащения ассортимента контента на наших платформах».

Глава Disney не уточнил, планируется ли перезапуск проектов в качестве художественных фильмов или сериалов. Также не называются даты выхода ремейков.

Первый фильм серии «Один дома» вышел в прокат в 1990 году. За семь месяцев картина собрала $476,6 млн. В 1992-м на экраны выпустили сиквел «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Главную роль в этих лентах сыграл Маколей Калкин, роли грабителей исполнили Дэниел Стерн и Джо Пеши. В третьей, четвертой и пятой картинах они не снимались.