Псково-Изборский объединенный музей приглашает на «культурные субботы»

9 августа в 12.00 для сборных групп будет организована интерактивная программа «Как учили в старину», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
Возраст участников: 6+. Группа от 15 человек.
Участники программы узнают, как учили грамоте и счёту. Псковский подьячий проведёт «уроки» арифметики, чистописания и родного языка, используя гусиные перья и чернила.
Стоимость посещения:
- детский – 200 руб./чел.
- взрослый – 150 руб./чел.
Предварительная запись по тел. 8 (8112) 72-45-74
Место сбора группы: информационный центр музея (Кремль, 4)
10 августа для сборных групп будут организованы 3 экскурсии
В 12.00 - экскурсия по Псковскому кремлю (группа от 7 человек) (ул. Кремль, 4)
Вы узнаете историю строительства и военную историю псковской крепости, познакомитесь с особенностями вечевого строя Псковской земли, услышите рассказ о застройке средневекового Кремля. Экскурсия предполагает знакомство с Троицким собором, где экскурсоводы покажут интерьер и расскажут Вам о святынях и иконах главного храма Псковской земли.
Стоимость посещения:
- 150 руб./чел. – взрослые;
- 100 руб./чел. – школьники.
Запись по тел. 8 (8112) 66-33-11
В 14.00 – экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (ул. Некрасова, 7)
Экспозиция познакомит с древнейшими предметами декоративно-прикладного искусства из псковской коллекции – от символов религиозного культа эпохи неолита до убранства православного храма; с особенностями псковской школы живописи и архитектуры на примере уникального собрания иконописи XV-XVIII вв.; с удивительными по красоте и изяществу произведениями ювелирного искусства: драгоценные оклады икон, предметы церковного обихода. Особый интерес представляют наградные ковши XVII в., жалованные московскими государями за заслуги в знак милости.
Стоимость посещения:
- 100 руб./чел. + входная плата
В 16.00 - экскурсия в Музей-квартиру В.И. Ленина (ул. Ленина, 3)
Вы познакомитесь не только с политической и революционной деятельностью Ленина, но и с жизнью губернского города начала XX века. Вы познакомитесь с бытовой стороной жизни Владимира Ильича; узнаете, какой дом псковичи называли «Псковским небоскребом», познакомитесь с рядом фотографий старинных Псковских улиц.
Стоимость посещения:
- 100 руб./чел.
Записаться можно по телефону 8 (8112) 66-33-11.