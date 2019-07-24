Культура

Псково-Изборский объединенный музей приглашает на «культурные субботы»

9 августа в 12.00 для сборных групп будет организована интерактивная программа «Как учили в старину», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Возраст участников: 6+. Группа от 15 человек.

Участники программы узнают, как учили грамоте и счёту. Псковский подьячий проведёт «уроки» арифметики, чистописания и родного языка, используя гусиные перья и чернила.

Стоимость посещения:

- детский – 200 руб./чел.

- взрослый – 150 руб./чел.

Предварительная запись по тел. 8 (8112) 72-45-74

Место сбора группы: информационный центр музея (Кремль, 4)

10 августа для сборных групп будут организованы 3 экскурсии

В 12.00 - экскурсия по Псковскому кремлю (группа от 7 человек) (ул. Кремль, 4)

Вы узнаете историю строительства и военную историю псковской крепости, познакомитесь с особенностями вечевого строя Псковской земли, услышите рассказ о застройке средневекового Кремля. Экскурсия предполагает знакомство с Троицким собором, где экскурсоводы покажут интерьер и расскажут Вам о святынях и иконах главного храма Псковской земли.

Стоимость посещения:

- 150 руб./чел. – взрослые;

- 100 руб./чел. – школьники.

Запись по тел. 8 (8112) 66-33-11

В 14.00 – экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (ул. Некрасова, 7)

Экспозиция познакомит с древнейшими предметами декоративно-прикладного искусства из псковской коллекции – от символов религиозного культа эпохи неолита до убранства православного храма; с особенностями псковской школы живописи и архитектуры на примере уникального собрания иконописи XV-XVIII вв.; с удивительными по красоте и изяществу произведениями ювелирного искусства: драгоценные оклады икон, предметы церковного обихода. Особый интерес представляют наградные ковши XVII в., жалованные московскими государями за заслуги в знак милости.

Стоимость посещения:

- 100 руб./чел. + входная плата

В 16.00 - экскурсия в Музей-квартиру В.И. Ленина (ул. Ленина, 3)

Вы познакомитесь не только с политической и революционной деятельностью Ленина, но и с жизнью губернского города начала XX века. Вы познакомитесь с бытовой стороной жизни Владимира Ильича; узнаете, какой дом псковичи называли «Псковским небоскребом», познакомитесь с рядом фотографий старинных Псковских улиц.

Стоимость посещения:

- 100 руб./чел.

Записаться можно по телефону 8 (8112) 66-33-11.