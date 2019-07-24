Культура

Гала-концерт «Финно-угорского транзита» впервые соберет участников на древней псковской земле

27 августа в 18.00 в Пскове на сцене Городского культурного центра состоится гала-концерт Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит», тема - «Музыка и этностиль». Зрителей ждут яркие музыкальные выступления и незабываемый показ этномоды, сообщили Псковской Ленте Новостей в информационном центре «Финноугория».

Участниками гала-концерта станут творческие коллективы и солисты, исполняющие народные песни в современной обработке и эстрадные композиции на родных языках, а также дизайнеры, создающие коллекции одежды и украшения в этническом стиле, из Республики Карелия, Республики Коми, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Коми-Пермяцкого округа Пермского края, Ленинградской и Псковской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Эстонии. Также участие в мероприятиях гала-концерта примут члены Совета координаторов филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».

В дни фестиваля, 26-28 августа, творческие делегации ждёт содержательная программа, в рамках которой они примут участие в заседаниях круглого стола по вопросам сохранения культурно-языкового наследия финно-угорских народов, развития межрегионального взаимодействия, организации этнокультурных мероприятий, направленных на взаимообогащение культур и гармонизацию межнациональных отношений. 27 августа в Городском культурном центре развернутся тематические площадки: мастер-классы по набивке на ткани для этнодизайнеров, мастер-класс по вокалу для исполнителей, для старшеклассников Пскова пройдет демонстрация фильмов о культуре, традициях и истории финно-угорских народов.

Участники совершат экскурсию по достопримечательностям Пскова и Псковского кремля, побывают в Псковском областном центре народного творчества и Доме ремесел. 28 августа они выедут в Печорский район Псковской области и в Изборске станут участниками торжественной церемонии землеприношения к памятнику единения россиян – Священному холму. Творческие делегации возложат к его подножию землю, привезённую из своих регионов. Также они посетят достопримечательности Изборской крепости. Далее в деревне Сигово участники побывают в Музее-усадьбе народа сето и выступят на творческой площадке XII Международного фестиваля народа сето «Сетомаа. Семейные встречи».

В дни гала-концерта состоится заседание Совета координаторов филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» с обсуждением актуальных вопросов межрегионального культурного взаимодействия и перспективных проектов на 2020 год.

Напомним, что Международный фестиваль «Финно-угорский транзит» - долгосрочный проект филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». Особенность фестиваля в том, что каждый транзитный цикл осуществляется в течение двух лет серией концертов в регионах Российской Федерации и завершается гала-концертом. За время существования проекта состоялись пять фестивальных циклов с различным жанровым наполнением.