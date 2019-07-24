Культура

Виктор Остренко: Псково-Печерский монастырь не попадет в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, к сожалению, никогда не попадет в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким мнением в радиоэфире «Эхо Москвы» в Пскове 7 августа поделился руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко.

«Некоторым нашим значимым историческим объектам не хватает информационного освещения. Они очень важны, но никогда не попадут Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из таких объектов - по опросам, главный символ - Псково-Печерский монастырь, - отметил Виктор Остренков. - Мне кажется, он никогда не попадет - из-за эксплуатирования: там жизнь, работа - использование по хозяйственной части».

Кроме того, вице-спикер добавил, что считает появление памятников Псковской области в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО - «хорошей инициативой».

«Здорово, что на всемирной карте объектов культурного наследия появится Псковский региона. Когда такие достопримечательности попадают в этот список - они приобретают статус особо ценных. Это значит, что государство должно обеспечить их особым вниманием и особым - федеральным - финансированием», - заключил Виктор Остренко.

Напомним, 7 июля на 43-й сессии члены Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку (Азербайджан) внесли десять церквей Пскова в Список всемирного наследия: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожскогомонастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».