Культура

Иван Охлобыстин станет фотографом в новом сериале НТВ

В Минске стартовали съемки нового комедийного детектива телеканала НТВ «Вспышка». Это история о двух противоположностях: один - трудолюбивый недотепа, другой - гениальный раздолбай, не желающий взрослеть и нести ответственность, но вместе они раскрывают сложные, неподъемные дела. Главные роли в картине исполнят Иван Охлобыстин и Григорий Некрасов, сообщили Псковской Ленте Новостей в PR-отделе телеканала НТВ.

Следуя переводом из Главного управления МВД к новому месту назначения, молодой следователь Сева Пашин (Григорий Некрасов) оказывается подозреваемым в убийстве. В захолустном Энске дело передают в УСБ, папа героя генерал-майор юстиции Евгений Александрович (Владимир Литвинов) в бешенстве. Он отправил сына подальше из Москвы, чтобы тот стал мужчиной, а тот, как всегда, попал в переплет. Генерал Пашин дает Севе два дня, чтобы со всем разобраться, – задача непосильная, да ещё в чужом городе. Но в энском РОВД есть странный персонаж – криминальный фотограф Григорий Малинин (Иван Охлобыстин) по прозвищу Пыха. С ним в паре Сева быстро находит настоящего убийцу и доказывает свою невиновность. Впечатлённый способностями Пыхи, Сева упрашивает отца помочь ему остаться в Энске. Так Сева становится старшим следователем энского РОВД, а Пыха – его помощником. Разные характеры и разница в возрасте иногда порождают конфликты, но в целом герои прекрасно дополняют друг друга. Благодаря поддержке Пыхи, его наблюдательности и опыту, Сева раскрывает сложные преступления.

Иван Охлобыстин, исполнитель роли Пыхи:

«По моему разумению и исходя из литературного материала, мне кажется, что мой герой – очень талантливый человек, который когда-то наделал много ошибок в попытке стать независимым и пожить своей жизнью. При этом не понимая, что нельзя жить своей жизнью просто так, отдельно от кого-то. И вот ему наконец-то представилась возможность реализовать свой талант на работе, и он с удовольствием это делает. Он человек увлечённый, поскольку он фотограф и искренне занимается тем, что ему нравится. У него хорошая память, и он умеет логически связывать воедино внешне несопоставимые вещи».

За долгие годы службы в убойном отделе Пыха изучил это дело досконально. Всё время находясь за кадром, он наблюдал, делал выводы, мотал на ус. И теперь умело реконструирует то, что произошло на месте преступления, – кадрами, через короткие вспышки. Никто озарений Пыхи слушать не хочет, в отделе его всерьёз не воспринимают, а ему это только на руку - Пыха ненавидит все, что по форме. И вообще больше всего на свете он любит себя и ценит свою свободу. Поэтому то и дело линяет с работы на разные халтуры и избегает любых привязанностей. И тут Сева! Молодой, настырный, горячий, верящий в его талант.

Григорий Некрасов: