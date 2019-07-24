Культура

«Погружаешься в парк, как в роман…» - на сайте «Михайловского» появился новый выпуск музейной «Пушкинианы»

Очередной, уже 73-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» выложен для свободного чтения и скачивания на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

На первой странице обложки новой «Михайловской пушкинианы» размещена репродукция картины Леонида Хижинского «Горбатый мостик» (1937) из фондов музея

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в сборник, который называется «Сады и парки: усадебное прошлое, музейное настоящее», вошли отдельные материалы научно-практических чтений, посвящённых вопросам изучения, сохранения и развития исторических парков. Это IV и V конференции «Сады и парки России» памяти выдающегося российского паркоустроителя В.А. Агальцовой, чьи жизнь и творчество прочно связаны с псковским пушкинским местами, а также конференция «Исторические мемориальные парки в современном мире».

Круг тем, так или иначе отражённых в статьях и заметках, составивших новую книгу, очень широк. Читатель найдёт здесь и чисто филологические изыскания о парке Тригорского, каким его видели литераторы от Языкова, до современных авторов, в том числе и псковских поэтов (автор публикации - профессор ПсковГУ Аида Разумовская), и рассказ об экскурсиях по парку, которые, по сути, проводились здесь с начала прошлого века (см. статью сотрудника Пушкинского Заповедника Елены Хмелевой). Но, разумеется, основной блок материалов обобщает опыт реконструкций - как уже состоявшихся, так и проектных - в мемориальных садах и парках Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Московской области, в усадьбах Пушкинского заповедника в частности и в других исторических ансамблях Псковской области и в других регионах. В отдельных публикациях идёт речь о сохранении тех или иных древесных пород и, в целом, о поддержании биологического разнообразия на мемориальных парковых пространствах.

Авторы сборника - специалисты по работе с историческими садами и парками, ландшафтные архитекторы, музейщики и сотрудники других учреждений культуры, так или иначе связанные с работой по сохранению и использованию объектов исторического наследия, преподаватели высшей школы, другие специалисты. «География» сборника включает в себя как столицы, так и малые города и посёлки. Это Санкт-Петербург и Петергоф, Псков, Красногородский и Пушкиногорский районы Псковской области, Солнечногорск (Московская область), Ясная Поляна (Тульская область), Вяземы и Архангельское (оба - Московская область), Марьино (Ленинградская область).

Напомним, что научно-популярное издание «Михайловская пушкиниана» выходит в свет силами музея-заповедника с 1996 года. Объем нового сборника - 13 печатных листов (208 страниц). Его «бумажный тираж» - 300 экземпляров. Отпечатана книга в Псковской областной типографии.