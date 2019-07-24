Культура

Категория «Кино - это жизнь» для кинолюбителей включена в конкурс короткометражного кино «Киномания»

В конкурсе авторского молодежного короткометражного кино «Киномания», который пройдет 16 ноября, принять участие смогут как начинающие, так и профессиональные кинолюбители.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре, для продолжающих и профессиональных кинолюбителей предусмотрена категория «Кино – это жизнь», которая включает в себя следующие номинации:

«Лучший молодёжный фильм» - дипломы I, II, III степени вручаются режиссёрам 3 лучших фильмов;

«Самый злободневный сюжет» - награда вручается сценаристу фильма;

«Лучшая мужская роль»;

«Лучшая женская роль»;

«Лучшая операторская работа»;

«Лучший монтаж»;

«Лучшая работа звукорежиссёра».

Также предусмотрены специальный приз от спонсоров и приз зрительских симпатий.

Отметим, при подаче заявки конкурсанты самостоятельно выбирают категорию, в которую отправляют работу; в дальнейшем, при рассмотрении заявки членами жюри, возможно изменение категории.

Участниками конкурса могут стать не только псковичи, но и жители северо-западного ФО. Для участников из других регионов, призы будут отправлены по почте или транспортными компаниями.

Работы на конкурс представляются в виде ссылки на виртуальный диск (с доступом для скачивания работы).

Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября 2019 год. Форма заявки и положение о конкурсездесь

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При возникновении вопросов по заполнению заявки звонить по телефону: +7 (8112) 56-44-44.

Организаторам мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр.