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Культура

Категория «Кино - это жизнь» для кинолюбителей включена в конкурс короткометражного кино «Киномания»

12.08.2019 11:00|ПсковКомментариев: 0

В конкурсе авторского молодежного короткометражного кино «Киномания», который пройдет 16 ноября, принять участие смогут как начинающие, так и профессиональные кинолюбители.


Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре, для продолжающих и профессиональных кинолюбителей предусмотрена категория «Кино – это жизнь», которая включает в себя следующие номинации:
«Лучший молодёжный фильм» - дипломы I, II, III степени вручаются режиссёрам 3 лучших фильмов;
«Самый злободневный сюжет» - награда вручается сценаристу фильма;
«Лучшая мужская роль»;
«Лучшая женская роль»;
«Лучшая операторская работа»;
«Лучший монтаж»;
«Лучшая работа звукорежиссёра».
Также предусмотрены специальный приз от спонсоров и приз зрительских симпатий.
Отметим, при подаче заявки конкурсанты самостоятельно выбирают категорию, в которую отправляют работу; в дальнейшем, при рассмотрении заявки членами жюри, возможно изменение категории.

Участниками конкурса могут стать не только псковичи, но и жители северо-западного ФО. Для участников из других регионов, призы будут отправлены по почте или транспортными компаниями.
Работы на конкурс представляются в виде ссылки на виртуальный диск (с доступом для скачивания работы).
Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября 2019 год. Форма заявки и положение о конкурсездесь

Страница мероприятия

Группа Вконтакте

При возникновении вопросов по заполнению заявки звонить по телефону: +7 (8112) 56-44-44.

Организаторам мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр.

Источник: Псковская Лента Новостей
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