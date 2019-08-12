Культура

В Пскове 15 августа откроется выставка «Археологические открытия у Поганкиных палат»

Выставка приурочена к Дню археолога, который отмечается 15 августа и посвящена результатам археологических исследований у Поганкиных палат, которые проводятся АНО «Псковский археологический центр» в рамках ремонтно-реставрационных памятника. Историко-архивные исследования документов XVII в. не позволяют создать полную и яркую картину жизни обитателей этих каменных палат. Археологические исследования 2019 года позволили получить новые сведения по истории строительства палат, архитектурных формах и планировочной структуре, а также быте их обитателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Так, в ходе работ было выявлено три новых архитектурных объекта, связанных с палатами и относящихся ко времени их строительства и бытования – помещения для золотарей (для обслуживания туалетов).

В раскопах было обнаружено большое количество красной S-видной черепицы, которой были покрыты крыши палат изначально. Найдено большое количество печных изразцов разного вида: полихромные, зелёнополивные, красноглиняные. В парадных залах Поганкиных палат могли размещаться большие печи с полихромными изразцами, которые топились из соседнего помещения. В других местах здания могли быть устроены более скромные по облику печи с зелёнополивными или красноглиняными (без поливы) изразцами.

В ходе исследований собрана большая коллекция оконного стекла с переплётами, витражные стекла (некоторые из них с росписью). Найдены железные светцы, с помощью которых освещали дом.

Удивительной находкой является глиняный письменный прибор, который датируется временем, когда палаты занимал сам хозяин – Сергей Поганкин.

Основное занятие хозяев отражают находки торговых пломб, одна из них с государственным гербом Англии (времен Карла II – что также соотносится с первоначальной историей псковских каменных палат).

В ходе раскопок собрана целая коллекция из фрагментов стеклянной, фаянсовой и фарфоровой посуды, кулинарных форм.

Открытие выставки состоится 15 августа в 15.00 в Главном здании музея (ул. Некрасова, 7), в фойе второго этажа.