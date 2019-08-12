Культура

По субботам Пушкинский заповедник приглашает всех на экскурсию «Древнее городище Воронич»

На экскурсию «Древнее городище Воронич» в ближайшую субботу приглашает жителей и гостей Святогорья Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, красота этого места всегда привлекает туристов, но мало кто догадывается, что несколько веков назад на этом холме стояла древняя крепость, а у его подножья, на берегах Сороти, шумел город мастеров, шла бойкая торговля. О рождении, становлении и трагической гибели древнего русского города и идёт речь в экскурсии.

Центральная часть города Воронича в XVI веке (рисунок-реконструкция В.Я. Шпинёва из фондов Пушкинского заповедника)

Гостям Пушкинского заповедника тем более интересно будет узнать все о земле, с историей которой в XVIII и XIX столетиях оказалась накрепко связанна история рода Вындомских — ведь с представителями этой семьи, Осиповыми и Вульфами, в годы своей ссылки в Михайловское сердечно подружился Пушкин. Навсегда «зарифмовано» с названием древнего городища и имя самого поэта, напоминают в музее. Речь здесь идет о знаменитой «приписке» к первоначальному заглавию «Бориса Годунова»: «Писано бысть Алексашкою Пушкиным, в лето 7333 на городище Ворониче».

Ж.П. Воробьева. Воронич (2008). Из фондов Пушкинского заповедника

Экскурсию «Древнее городище Воронич» теперь проводят регулярно, по субботам, вплоть до конца августа. Сотрудник музея начинает ее в 11.00, 15.00 и в 16.45. Маршрут начинается от билетной кассы в музее-усадьбе «Тригорское». Детей до 12 лет возьмут на экскурсию бесплатно.