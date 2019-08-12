Культура

Лужане «не сердятся» на Пушкина и в эти выходные открыли ему памятник

В городе Луга Ленинградской области, в рамках празднования дня города и 242-й годовщины со дня его основания, в эти выходные открыли памятник Пушкину. Это первый памятник на территории региона, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, уточняя, что монумент поставили в городском саду, на набережной, где оборудовали прогулочную площадку и благоустроили территорию вокруг. Памятник поэту теперь соседствует с памятником Екатерине II — основательницы города, установленным двумя годами ранее.

Фото с официального сайта администрации Ленинградской области

Непосредственное участие в работе по созданию и установке памятника Пушкину в Луге приняли председатель Лужского общества краеведов Александр Носков, архитектор Оксана Зайцева, скульпторы Андрей Зайцев и Артем Рычков, а также индивидуальные предприниматели Василий Сергеев и Владимир Аракелян, сообщает сайт «Город Луга». А информационное агентство «Regnum», рассказывая о событии, в шутку уточняет, что жители города давно «простили» Пушкина, за юношеское стихотворение, написанное по пути из Петербурга, через Лугу, в Михайловское: «Есть в России город Луга / Петербургского округа; / Хуже не было б сего / Городишки на примете, / Если б не было на свете /Новоржева моего». И добавляет, что в новом прогулочном пространстве уже прошли «…костюмированный «Дог-парад», фестиваль «Город цветов» и фестиваль шляп «Летняя рапсодия», среди которых были и шляпки эпохи Пушкина».