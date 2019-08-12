Культура

Георгий Василевич вошел в состав Совета по русскому языку при президенте РФ

В новый состав Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации вошел директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Документ, подписанный Владимиром Путиным 12 августа, опубликован на сайте «Президент России».

Совет при президенте Российской Федерации по русскому языку возглавляет советник президента Владимир Толстой. В составе органа - известные работники культуры и общественные деятели, представители Российской Академии наук и Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН), руководители ряда государственных музеев и библиотек, преподаватели вузов и средних общеобразовательных школ страны.

Среди них в частности - декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор Пушкинского Дома Валентин Головин, руководитель «Российского государственного архива литературы и искусства» Татьяна Горяева, член Общественной палаты Российской Федерации Людмила Дудова, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Любовь Духанина, учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы № 64 города Казани Людмила Курамшина, генеральный директор ИТАР-ТАСС Сергей Михайлов и многие другие.