Культура

Первое издание рассказов Михаила Булгакова с автографом и другие ценности задержаны на границе Псковской области

Гражданин Российской Федерации, перемещая в Российскую Федерацию через МАПП Бурачки на российско-латвийской границе, не задекларировал в установленном законом порядке 188 старинных предметов, общим весом 40,5 кг, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской таможне.

Сотрудниками Псковской таможни и УФСБ России по Псковской области в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий получены результаты искусствоведческого исследования ГУБК «Псково-Изборского объединенного музея-заповедника».

По заключению эксперта, часть незадекларированных предметов является культурными ценностями и подпадает под действие закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

«По ряду причин сложилось впечатление, что это собрание одной интеллигентной семьи», - рассказала Псковской Ленте Новостей заведующая отделом реставрации Псковского музея-заповедника, эксперт по культурным ценностям Наталья Ткачева.

Среди книг есть интересные редкие малотиражные печатные издания начала XX века. Например, «Книжные знаки русских художников» - факсимильное издание, всего было выпущено 500 экземпляров, каждый из которых нумерован. Есть очень интересное издание 1922 года «Стары Воронеж», изданное полукустарным способом - как могли на тот момент издать. В издании участвовали Воронежские художники, в изъятом экземпляре некоторые иллюстрации даже раскрашены. Также в коллекции есть ряд интересных книг на французском языке. Например, книга Альфреда Мюссе или ранее издание «Гулливера» Джонатана Свифта.

К сожалению, не все вещи из коллекции считаются культурными ценностями. Некоторые могли бы быть признанны ими, но из-за их состояния сохранности: где-то не хватает половина листов, где-то треть - это уже не книга.

Самый дорогой предмет - это первое издание рассказов Михаила Булгакова «Дьяволиада» с дарственной надписью автора, 1926 года издания, на титульном листе имеется дарственная надпись (инскрипт), выполненная чернилами от руки: «Дорогой сестре Елене на добрую память Михаил Булгаков». «Издание в очень плохом состоянии, но все листы на месте», - рассказала эксперт.

Культурными ценностями как предметами отправления религиозного культа, созданными более 50 лет назад, признаны экспертом четыре иконы: икона «Святой князь Ростислав-Михаил», икона Божией Матери «Знамение» в окладе, икона «Преподобный Арсений, Коневский Чудотворец», икона «Святитель Николай», иконы созданы в начале XX века.

Кроме того, незаконно перемещались предметы, отнесенные к культурным ценностям как предметы декоративно-прикладного искусства, созданные более 50 лет назад: портсигар с дарственной надписью, пара серег, наперсток с монограммой и заколка-зажим.

Рыночная стоимость предметов, отнесенных к категории культурных ценностей, составила более 1,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет за незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные действия.