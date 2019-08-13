Культура

Псковичей приглашают на бесплатную экскурсию по Приказным палатам с посещением смотровой площадки на Власьевской башне

22 августа, в День Российского флага, Псковский городской молодежный центр совместно с Псковским музеем-заповедником организует бесплатную экскурсию «История России через археологию и этнографию» по Приказным палатам с посещением смотровой площадки на Власьевской башне для молодежи Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе молодежного центра, планируется посещение двух выставок «Господин Псков» и «Кто в доме хозяин» с выходом на смотровую площадку и прогулкой по боевым ходам стен Псковского Кремля.

Посетить экскурсию приглашаются жители и гости Пскова. Предварительная запись по телефону 8-911-351-15-01.