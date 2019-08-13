«So What Квартет» выступит в клубе T.I.R.

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Пожарные выехали на возгорание в доме на Леона Поземского в Пскове

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Первое издание рассказов Михаила Булгакова с автографом и другие ценности задержаны на границе Псковской области

На задымление в квартире на Максима Горького в Пскове выехало 4 пожарных машины

Светофор не работает на пересечении Рижского проспекта и улицы Коммунальной в Пскове

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Житель Псковской области задержан в Петербурге по подозрению в нападении на иностранцев