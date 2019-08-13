Псковичей приглашают на выставку работ самобытной художницы Виктории Преображенской

17 августа в 14.00 Выставочный зал Союза художников России приглашает псковичей и гостей города на открытие выставки работ самобытной художницы Виктории Преображенской под названием «Высокое Соло».
На выставке зритель может узнать не только о живописных открытиях автора и соприкоснуться с уникальным опытом синтеза всех сфер в мире искусства, также на выставке будут представлены работы начинающей художницы Джолиан Лин.
Всего около 80 работ выставочный зал СХР представит вниманию посетителей с 17 по 24 августа. В рамках выставки будут проходить экскурсии.
Вход свободный.