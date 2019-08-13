Культура

Псковичей приглашают на выставку работ самобытной художницы Виктории Преображенской

17 августа в 14.00 Выставочный зал Союза художников России приглашает псковичей и гостей города на открытие выставки работ самобытной художницы Виктории Преображенской под названием «Высокое Соло».

«Виктория - светоносный самобытный живописец, поэтесса, писательница, софиолог, композитор, музыкант, академик Ноосферной общественной академии наук, гранд-доктор философии, полный профессор, действительный член Русского физического общества, член Международного художественного фонда, член Творческого союза профессиональных художников, лауреат и дипломант ЮНЕСКО», - рассказала Псковской Ленте Новостей заведующая Выставочным залом СХР Марина Авдалян.

На выставке зритель может узнать не только о живописных открытиях автора и соприкоснуться с уникальным опытом синтеза всех сфер в мире искусства, также на выставке будут представлены работы начинающей художницы Джолиан Лин.

Всего около 80 работ выставочный зал СХР представит вниманию посетителей с 17 по 24 августа. В рамках выставки будут проходить экскурсии.

Вход свободный.