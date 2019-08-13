Культура

На фестиваль «Финно-угорского транзита» в Псков съедется более 70 участников из регионов России

26-28 августа в Псковской области состоится программа Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит», тема - «Музыка и этностиль». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном центре «Финноугория», для участия в фестивале в г. Псков приезжают творческие коллективы и солисты, исполняющие народные песни в современной обработке и эстрадные композиции на родных языках, а также дизайнеры, создающие коллекции одежды и украшения в этническом стиле, из регионов России и Эстонии.

Участниками из Республики Карелия станут Дмитрий Дёмин, музыкант-исполнитель, мастер по созданию музыкальных инструментов, Зинаида Васильева, руководитель студии моды и креатива «Модный взгляд», и Елизавета Максимова, автор коллекции костюмов в этническом стиле из бумаги, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Республику Коми представят Театр Моды Сыктывкарского колледжа сервиса и связи под руководством Оксаны Аксановой и Артемий Барсуков, руководитель музыкально-танцевального проекта «Коми морт». Делегацию из Коми-Пермяцкого округа Пермского края составят фолк-группа «Шай-май», дизайнеры этномоды Вера Мехоношина и Марина Бушуева. Из Республики Марий Эл в Псков приедут народная группа «Аяр» и этнодизайнер Евгения Кошкина. Культуру Республики Башкортостан продемонстрирует мужской вокальный ансамбль «Беркуты Салавата». Из Удмуртской Республики примут участие три этнодизайнера: Эльвира Алексеева, Лариса Буранова и Ольга Пислегова. Этнокультурное наследия мордвы представит фольклорный коллектив «Азорава» Центра мордовской культуры Постоянного представительства Республики Мордовия при Президенте РФ. Ленинградская область направляет на фестиваль народный самодеятельный коллектив «Ансамбль Вереск». В делегацию от Ямало-Ненецкого автономного округа вошли дизайнер этномоды Клавдия Аверьянова, исполнитель ансамбля «Сыра Сэв» Екатерина Салиндер, поэт, исполнитель, мастер резьбы по дереву и кости Леонид Лонгортов и исполнитель, мастер декоративно-прикладного творчества Инна Лонгортова. Из Эстонии в фестивале примет участие ансамбль «Sinu naine».

Принимающий регион – Псковскую область – представят заслуженный коллектив народного творчества России «Псковский русский народный хор» и народный самодеятельный коллектив «Театр танца «Русские узоры».

27 августа в 18.00 на сцене Городского культурного центра состоится гала-концерт Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит», тема – «Музыка и этностиль». Зрителей ждут яркие музыкальные выступления и незабываемый показ этномоды.

В дни фестиваля творческие делегации ждёт содержательная программа, в рамках которой они примут участие в заседаниях круглого стола по вопросам сохранения культурно-языкового наследия финно-угорских народов, развития межрегионального взаимодействия, организации этнокультурных мероприятий, направленных на взаимообогащение культур и гармонизацию межнациональных отношений. 27 августа в Городском культурном центре развернутся тематические площадки: мастер-классы по набивке на ткани для этнодизайнеров, мастер-класс по вокалу для исполнителей, для старшеклассников г. Пскова пройдет демонстрация фильмов о культуре, традициях и истории финно-угорских народов.

Участники совершат экскурсию по достопримечательностям Пскова и Псковского Кремля, побывают в Псковском областном центре народного творчества и Доме ремесел. 28 августа они выедут в Печорский район Псковской области и в д. Изборске станут участниками торжественной церемонии землеприношения к памятнику единения россиян – Священному холму. Творческие делегации возложат к его подножию землю, привезённую из своих регионов. Также они посетят достопримечательности Изборской крепости. Далее в д. Сигово участники побывают в Музее-усадьбе народа сето и выступят на творческой площадке XII Международного фестиваля народа сето «Сетомаа. Семейные встречи».

Международный фестиваль «Финно-угорский транзит» - долгосрочный проект филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». Особенность фестиваля в том, что каждый транзитный цикл осуществляется в течение двух лет серией концертов в регионах Российской Федерации и завершается гала-концертом. За время существования проекта состоялись пять фестивальных циклов с различным жанровым наполнением.

2018 году фестиваль отметил свое 10-летие стартом нового двухгодичного цикла «Финно-угорский транзит», тема – «Музыка и этностиль», транзитные концерты которого прошли в Республике Коми, Республике Карелия, Республике Мордовия и Коми-Пермяцком округе Пермского края.