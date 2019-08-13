Культура

Фотографии советского Пскова можно увидеть на выставке в ГАПО

Сегодня, 16 августа, в Государственном архиве Псковской области представители СМИ смогли одними из первых увидеть экспонаты выставки «Псковская область: события и люди». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, выставка сформирована к 75-летию образования региона.

В состав экспозиции вошли документы и фотографии о создании областных органов государственной власти и учреждений; личные дела людей; документы о назначении на должность первых лиц региона; фотографии населенных пунктов области.

Заместитель директора ГАПО Наталья Исакова рассказала присутствующим о том, что на выставке представлены документы и фотографии, постоянно хранящиеся в архиве, они относятся к периоду с 1944 по 1980 г.

Археограф Елена Григорьева провела экскурсию и сообщила, что представленные документы можно разделить по тематическому признаку.

Посетители выставки смогут, например, увидеть фотографии, на которых изображены телецентр и псковские кинотеатры с кинозалами советских времен - «Победа» и «Молодежный».

Особый интерес представляет Указ Президиума Верховного совета РСФСР о награждении многодетных матерей орденами и медалями, а также анкеты многодетных матерей псковского региона.

Елена Григорьева обратила внимание на фотографии только что отстроенного псковского роддома и первого рожденного в нем младенца.

Также на выставке представлены документы по тематике псковского спорта.

Поклонников искусства и Псковского драмтеатра заинтересуют фотографии со спектаклей, например «Борис Годунов». Интересный экспонат - трудовая книжка и расчетный листок актера театра Виктора Лукина.

Отметим, что работать выставка будет с 19 по 23 августа по адресу: Государственный архив Псковской области, ул. Петрова, д. 1.