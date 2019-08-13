Культура

На «культурную субботу» приглашает псковичей и гостей города Псково-Изборский музей

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник приглашает псковичей и гостей города сегодня, 17 августа, на «культурную субботу». Об этом сообщается на сайте музея.

В 12.00 - экскурсия по Псковскому кремлю (группа от 7 человек) (ул. Кремль, 4)

Слушатели узнают историю строительства и военную историю псковской крепости, познакомятся с особенностями вечевого строя Псковской земли, услышат рассказ о застройке средневекового Кремля. Экскурсия предполагает знакомство с Троицким собором, где экскурсоводы покажут интерьер и расскажут о святынях и иконах главного храма Псковской земли.

Стоимость посещения:

- 150 руб./чел. – взрослые;

- 100 руб./чел. – школьники.

Запись по тел. 8 (8112) 66-33-11

В 14.00 – экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (ул. Некрасова, 7)

Экспозиция познакомит с древнейшими предметами декоративно-прикладного искусства из псковской коллекции – от символов религиозного культа эпохи неолита до убранства православного храма; с особенностями псковской школы живописи и архитектуры на примере уникального собрания иконописи XV-XVIII вв.; с удивительными по красоте и изяществу произведениями ювелирного искусства: драгоценные оклады икон, предметы церковного обихода. Особый интерес представляют наградные ковши XVII в., жалованные московскими государями за заслуги в знак милости.

Стоимость посещения:

- 100 руб./чел. + входная плата

В 16.00 - экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища: «Золотая кладовая», «Знаки доблести и славы», «Хрупкая коллекция».

Группа от 5 человек.

Стоимость посещения:

- 450 руб./чел.

Записаться можно по телефону 8 (8112) 66-33-11.