Культура

Необычный посетитель побывал сегодня в Псковском музее

Необычный посетитель - змейка побывала сегодня в Псковском музее. Пост-шутка опубликован на сайте музея ВКонтакте.

«В музейной жизни бывает всякое такое, совершенно непредсказуемое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Сегодня к нам приполз такой необычный посетитель - змейка», - сообщается в посте.



Сотрудники музея рассказывают, что сначала она поползла на новую выставку «Археологические открытия у Поганкиных палат».

«Выставка - супер! Она осталась довольна. А самое главное, ей снизу было видно банки из-под немецкой сгущенки, бутылки от французского коньяка, фарфоровую тарелку и немецкий штык-нож времён Великой Отечественной войны.



Температурно-влажностный режим музея хорошо сохраняет экспонаты, но препятствует теплообмену змейки. Поэтому пришлось погреться на солнышке и заодно понаблюдать за реставрацией Поганкиных палат. К счастью, там всё стабильно. Все идет по плану!



Ну, а напоследок змейка проверила, хватает ли буклетов на стойке кассы, ведь впереди выходные и будет много посетителей. Буклетов хватает. И придут граждане, походят по храму памяти, наук и муз, возьмут бесплатный буклетик и подумают: "Ну хорошо же!".



На сегодня все. И поползла наша змейка по изогнутой траектории куда-то по делам. Такие дела, ребята», - пошутили сотрудники музея.