Культура

Фильм начинающего режиссера из Пскова вошел в конкурсную программу международного фестиваля «Послание к человеку»

В конкурсную программу XXIX Международного кинофестиваля документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку», в номинацию «Национальный конкурс документальных фильмов», вошла работа «Добрые души» начинающего режиссёра, в недавнем — актёра псковского любительского «Театра на Кузнецкой» Никиты Ефимова. «Главным действующим лицом» сорокаминутной ленты стал Новоржевский народный театр, с актёрами которого Никита Ефимов работал нынешней зимой.

Фестиваль «Послание к человеку» пройдёт в период с 14 по 21 сентября в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба кинофорума, на отборочный тур фестиваля свои кинопослания прислали режиссеры из 98 стран, в том числе из Англии, Бельгии, Венесуэлы, Вьетнама, Канады, Катара, Колумбии, Латвии, Македонии, Мексики, Перу, Польши, Чили, Швейцарии, Эквадора, Южной Кореи, Японии, многих других стран. В этом списке есть и редкие для российских кинофестивалей Конго, Мадагаскар, Мьянмы, Никарагуа и так далее. По количеству присланных на отборочный тур работ из-за рубежа лидируют Франция (почти 300 фильмов), Германия (185) и США (122).

Из более чем трёх тысяч заявок фестивальная комиссия отобрала 70 фильмов. Зрителей ждут десять мировых, одна международная и тридцать российских премьер, двадцать дебютов. В номинации «Национальный конкурс документальных фильмов», где представлена работа псковичей, будут соревноваться 12 лент.

Помимо конкурсных показов для любителей кино в дни фестиваля в северной столице подготовлены специальные просмотры программы, выставки, творческие встречи и мастер-классы. Для студентов на конкурсные сеансы предусмотрен свободный вход, сообщает официальный сайт кинофестиваля.