Культура

Концерт Юрия Шатунова в Пскове, вероятно, пройдет без песен «Ласкового мая»

Представитель певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов прокомментировал заявление продюсера Андрея Разина о том, что артист покинул группу «Ласковый май» и полностью отказался от репертуара коллектива, сообщает РИА Новости.

По словам Кудряшова, Разин как правообладатель запретил музыканту исполнять песни «Ласкового мая» по «неизвестным причинам». Представитель певца отметил, что изначально продюсер заявил о том, что за незаконное использование репертуара всем грозит ответственность, однако для Шатунова он сделал исключение.

PR-менеджер артиста добавил, что через две недели после этого Разин «ни с того ни с сего» разместил пост в Instagram, в котором запретил Шатунову исполнять хиты.

«Я включил компьютер, прочитал и не поверил глазам. Я не знаю, почему он это сделал. Может быть, ему не хватает пиара?» - заявил Кудряшов в комментарии «Вечерней Москве».

По его словам, Разин пишет в соцсетях информацию, не соответствующую действительности, поскольку Шатунов не отказывался от песен «Ласкового мая».

Помощник продюсера рассказал изданию, что Разин не дает комментариев на данную тему.

«Он (Разин – прим. ред.) только передал: «Все будет хорошо. Для обеих сторон так или иначе все к лучшему!» — отметил он.

Напомним, что на октябрь запланирован концерт Юрия Шатунова в Пскове. Это выступление должно стать первым в новом гастрольном туре исполнителя.

«Ласковый май» — советская и российская поп-группа, она была создана в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего ученика школы Юрия Шатунова. Коммерческий успех пришел к группе после того, как ее заметил Андрей Разин, работавший администратором группы «Мираж».