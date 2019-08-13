Культура

Музей-квартира Спегальского закрывается на ремонт

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник информирует псковичей и гостей города о том, что в период с 20 по 23 августа мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского будет закрыт в связи с ремонтными работами.