Культура

Делегация Псковского колледжа искусств приняла участие в фестивале-конкурсе «Орфей-2019»

Творческая делегация Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова приняла участие во II Международном фестивале-конкурсе «Орфей-2019» памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

В составе делегации, представившей весь северо-западный регион, студентки специальности «Музыкальное искусство эстрады» Екатерина Партс, Кристина Маркелова, Галина Соколова и преподаватель эстрадного вокала Екатерина Камалова.

Вместе с псковичами в фестивале «Орфей-2019» приняли участие 46 музыкантов из Чеченской республики, Ставропольского края, Адыгеи, республики Крым, республики Северная Осетия, Казахстана, Чувашии, Татарстана, республики Коми, Адыгеи, Москвы, Самары, Волгограда, Свердловска, Астрахани, Ростова-на-Дону, Краснодара, Твери, Тамбова.

Фестиваль-конкурс проходил с 15 по 17 августа 2019 года в театрально-концертном зале Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова. Организатор конкурса - Министерство культуры Чечни при поддержке Министерства культуры России. Целью фестиваля, который проводится второй год, является популяризация музыкального искусства, сохранение и развитие национальных культурных традиций народов России, а также популяризация творчества Муслима Магомаева.

Конкурс сольных исполнителей проходил по трём возрастным категориям: 18-22 года, 23-27 лет, 28-35 лет. Первый тур состоялся с 1 по 30 июня по видеозаписям участников – представителей различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В нём приняли участие более 100 исполнителей, во второй тур прошли лишь 46 лучших вокалистов.

По результатам конкурсных прослушиваний Екатерина Камалова заняла четвёртое место. Студентки колледжа искусств Галина Соколова, Екатерина Партс и Кристина Маркелова стали обладательницами почётных дипломов участников конкурса.

Как рассказала преподаватель колледжа Екатерина Камалова, «сама возможность участия в таком престижном конкурсе – это огромная радость и, в тоже время, большая ответственность».

«Подготовка песни из репертуара Муслима Магомаева – обладателя потрясающего академического баритона, - сложный творческий процесс для эстрадных вокалистов. Нашей задачей стал поиск своей индивидуальной исполнительской трактовки».

Жюри, в состав которого вошли известные российские музыканты, народные и заслуженные артисты России и Украины, деятели культуры и искусств, отметило высокий профессиональный уровень молодых псковских вокалистов, интеллигентную манеру подачи музыкального материала, культуру сценического поведения, проникновенность исполнения.

Напомним, что первый международный песенный фестиваль «Орфей» памяти Магомаева прошел в Грозном в 2018 году. Тогда в конкурсе приняли участие представители 17 российских регионов и певцы из Франции, Казахстана и Белоруссии.

Отметим, что участие делегации колледжа искусств во II Международном фестивале-конкурсе «Орфей-2019» стало возможным благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.