Культура

Выставка «Подвиг после войны» откроется в Псково-Изборском музее

23 августа в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике откроется выставка «Подвиг после войны», посвященная 75-летию образования Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, главное место будет отведено фотографиям, на которых запечатлены самые важные моменты восстановительного периода. Лица наших земляков незабываемы: это и дети, и старики – работали все, не покладая рук.

Выставка расскажет о том, как трудовой энтузиазм участников восстановления позволил за короткие сроки вывести людей из землянок, очистить города от завалов, произвести разминирование огромных территорий, восстановить промышленное производство. То, что сделали труженики Псковщины, можно без преувеличения назвать подвигом.

О тяжёлой послевоенной жизни расскажут самодельные бытовые вещи, одежда, орудия труда. Особое место займут материалы о возрождении льноводства, именно оно приносило в бюджет области значительные доходы.

Выставка открывается 23 августа в 15.00 по адресу - ул. Некрасова, 7.