Культура

Потерянная, а затем счастливо обретенная рукопись «Песен Псковщины» готовится к выходу в свет

Вчера, 19 августа, в петербургскую типографию отправлена книга, которая называется «Песни Псковщины». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила старший научный сотрудник Фонограммархива Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской академии наук Елена Якубовская, подготовившая издание к печати.

Как рассказала сотрудник РАН, в книгу вошли материалы трех фольклорных экспедиций 1940-х годов. Первая экспедиция вернулась в Ленинград с берегов Псковского озера буквально за неделю до начала Великой Отечественной войны. Тогда этнографы работали на территории Псковского и Середкинского районов (напомним, что административное деление тех лет несколько отличается от современного), на острове Залита. После войны, в 1946 году, в Псковскую область, прежде всего в Печорский район, была направлена вторая экспедиция, а затем третья, в 1947-ом — на территорию нынешнего Гдовского района.

Записи псковских песен были сделаны на фонографические валики, то есть на восковые носители. «Особенность такой записи, — поясняет Елена Якубовская, — в том, что, как и фотография на стекле, это буквальный отпечаток. Звук идет в трубу, колеблет мембрану и иглу, а та рисует бороздку». Уникальные записи, сделанные людьми, которые составили славу нашей фольклористики — Феодосием Антоновичем Рубцовым, Натальей Львовной Котиковой, Софьей Давыдовной Магид — замечательно сохранились и по сей день, однако в своё время долго пролежали без движения. «В 1948 году, — рассказывает Елена Ивановна, — было очень сложно издать традиционный фольклор. Составителя сборника удалили из Академии наук — выгнали с ужасной формулировкой, и в борьбе за восстановление честного имени и прав она умерла. Рукопись терялась, так что фольклористы считали, что она погибла. То есть, долгое время вокруг книги были только мифы. Мне посчастливилось её найти, переписать, подготовить к печати…»

Планируется, что книга «Песни Псковщины» выйдет в свет тиражом в триста экземпляров и один из них, заверила Елена Якубовская непременно будет передан в Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», тем более что в сборнике есть записи, сделанные в Бугрово, где сейчас расположен музейный комплекс Пушкинского Заповедника — типологическая псковская крестьянская усадьба пушкинского времени, действующая водяная мельница, Центр музейных творческих программ, контора «Музейной почты» (выставочный зал).

Сегодня же Елена Якубовская — участник Михайловских Пушкинских чтений «…Душа в заветной лире…», приуроченных к 195-й, годовщине приезда поэта в так называемую северную ссылку в родовое псковское имение. Тема ее выступления на конференции — «Документальный фильм-эссе Александра Якубовского «Александр Пушкин — русский поэт»: история создания».