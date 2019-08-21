Культура

Псковичей приглашают культурно и с пользой для ума провести выходные

Псково-Изборский музей приглашает псковичей и гостей города на экскурсии. В эту субботу, 24 августа, для сборных групп будут организованы 3 экскурсии.

В 12.00 - экскурсия по Псковскому кремлю (группа от 7 человек) (ул. Кремль, 4)

Стоимость посещения:

- 150 руб./чел. – взрослые;

- 100 руб./чел. – школьники.

Запись по тел. 8 (8112) 66-33-11

В 14.00 – к 75-летию образования Псковской области экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» (ул. Некрасова, 7).

Стоимость посещения:

- 100 руб./чел.

В 16.00 - экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища: «Золотая кладовая», «Знаки доблести и славы», «Хрупкая коллекция».

(группа от 5 человек)

Стоимость посещения:

- 450 руб./чел.

Записаться можно по телефону 8 (8112) 66-33-11.