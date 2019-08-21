Культура

Сотрудники Пушкинского Заповедника получили благодарственные письма администрации области за организацию Дней Пушкинской поэзии

Директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич, начальник службы музейных мероприятий Пушкинского Заповедника Наталья Виноградова и еще девять сотрудников учреждения, а также глава Пушкиногорского района Александр Баранов получили сегодня благодарственные письма администрации Псковской области за высокие результаты в подготовке и проведении Дней Пушкинской поэзии и русской культуры - LIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, благодарственные письма пушкиногорцам вручила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. В преамбуле к церемонии награждения она сердечно поблагодарила весь коллектив музея за работу по сохранению наследия великого поэта и, шире, сохранению и приумножению лучших традиций отечественной культуры, а также рассказала о работе, которая ведётся для придания празднику с более чем полувековой историей официального федерального статуса, создания федерального оргкомитета по его проведению и так далее.

Всячески содействовать этой важной работе пообещал, со своей стороны, и прибывший в «Михайловское» с приятной «наградной миссией» Армен Мнацаканян - помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрей Турчака. Выступивший от имени награжденных руководитель района Александр Баранов поблагодарил администрацию региона за высокую оценку проделанной работы и выразил надежду, что благодаря Пушкину район будет развиваться и дальше.