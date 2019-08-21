Культура

Народные мастера представили свои творения на выставке к 75-летию Псковской области

В Псковском областном Центре народного творчества (г. Псков, ул. Некрасова, 10) работает тематическая выставка «Народные мастера Псковской области», приуроченная к 75-летию Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Участниками выставки стали более 60 мастеров из Пскова, Псковского, Печорского, Локнянского, Великолукского, Новоржевского и Порховского районов. Всего в экспозиции около 500 работ.

Познакомиться с экспонатами можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу посетить экспозицию можно с 11.00 до 16.00. Выставка будет работать до конца года.

Отметим, что к 75-летию образования региона также можно посетить выставку «Псковская область: события и люди», подготовленную областным Государственным архивом. Она будет работать до 23 августа включительно.

В день юбилея - 23 августа - в Детском парке Пскова состоится концерт певца Юрия Кононова и группы «Русский характер».

Начало выступления в 20.00, вход бесплатный.