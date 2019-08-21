Культура

Вкусные и полезные книги представят в Пскове на Всероссийском фестивале «Книжная яблоня»

С 24 по 26 сентября в Пскове в третий раз пройдет Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня». Девиз мероприятия - вкусные и полезные книги для детей и подростков, сообщили в Централизованной библиотечной системе города Пскова.

Цели фестиваля - выявление и поддержка талантливых детей и молодых людей, мотивирование и поддержка чтения, содействие деятельности детей и молодежи в сфере изучения и популяризации современной отечественной литературы, повышение квалификации библиотекарей и педагогов в области современной отечественной детской литературы.

В программу мероприятия войдут творческие встречи с детскими писателями и поэтами, конкурсы для детей и студентов, мастер-классы, выставки, кинопросмотры, пресс-конференции и круглые столы. Гостями фестиваля в эти дни станут детские писатели и поэты Татьяна Беринг, Тамара Крюкова и Наталия Волкова из Москвы, Анна Игнатова из Санкт-Петербурга, а также сценарист, режиссер, продюсер, журналист и педагог Татьяна Мирошник (Москва). Свои издания на Книжной ярмарке представит издательство «БерИнгА» и писатели-гости фестиваля.

К сотрудничеству и участию во Всероссийском литературном фестивале «Книжная яблоня» приглашаются учебные заведения, организации, инициативные группы и бизнес структуры.

Добавим, что организаторами фестиваля выступают Всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица» (издательство «БерИнгА», Москва), Институт мировой литературы РАН и Централизованная библиотечная система Пскова. Фестиваль проводится при поддержке управления культуры администрации города Пскова.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ